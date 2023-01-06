武陵農場櫻花季2／7登場！每日限6千人　首推QR Code快速通關

▲武陵農場櫻花季疏運2/7登場。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

受全球暖化影響，且今年冬季寒流較少影響，溫度偏暖，武陵農場已有1成山櫻花已開，武陵農場訂房1分鐘內秒殺，櫻花季也提早開跑，公路總局2月7日起到28日祭出4大管制措施，包括每天總量管制限6千、道路管制、團客預約入場，以及公共運輸接駁，武陵農場也在櫻花季首度推出電子QR-Code快速通關。

武陵櫻花季疏運2月7日上路，將持續至2月28日，共計22日，包含和平紀念日連續假期，祭出「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。

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公路總局副總李忠璋表示，櫻花季期間，武陵農場將總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人、一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客包含團體及搭公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性及行政院振興國旅方案，今年規劃一日遊遊客平日團體票1,600人、搭乘公共運輸遊客2,600人；假日團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人。住宿遊客憑武陵農場製發車輛通行證才可進場，團體遊客得透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供售票管道購買車票進場。

道路交通管制部分，則規劃台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入；台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌。

此外，團客也須預約入場，平日每日開放25部甲類大型遊覽車、21部乙類中型遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部甲類大型遊覽車及10部乙類中型遊覽車入場。

▲▼武陵農場櫻花季疏運2/7登場。（圖／公路總局）

另公共運輸接駁部分，公路總局規劃「國光客運臺北車站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6路線，每日提供車票總量為平日2,600人及假日3,200人。

各路線票價包括台北地區─武陵農場全票730元、優待票450元；宜蘭轉運站─武陵農場全票610元、優待票310元；羅東轉運站─武陵農場全票630元、優待票330元；三星鄉綜合運動場─武陵農場全票520元、優待票280元；梨山─武陵農場全票160元、半票80元。

武陵農場副場長胡發韜表示，櫻花花況取決海拔高度和溫度，受到全球暖化影響，雖然入冬以來有幾波比較低溫寒流，但時間不長，整體來說今年冬季氣候偏暖，已有1成山櫻花已經開花，緋寒櫻也有提前開花的味道，因此今年武陵農場櫻花季提前5天開跑，武陵農場訂房一開放，1分鐘內就秒殺，露營區位也在一開放5分鐘內就賣光。

▲武陵農場櫻花季疏運2/7登場。（圖／公路總局）

胡發韜表示，武陵農場號稱櫻花博物館，場內有2.1萬株櫻花，除有10個主要粉紅色河流大景外，也有不少秘境，包括富野大飯店旁的小亭子，去年9月武陵農場也試辦電子門票系統，今年櫻花祭也首度可以使用，民眾只要上電子門票系統取得QR-Code門票快速通關；另外今年櫻花季也首度在2月7日推出友善高齡長者旅遊日，針對65歲以上長者推出旅遊套裝優惠活動。