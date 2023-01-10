Google空拍揭露高雄隱藏版「巨大日晷」　在地人驚：從來沒發現

▲Google空拍驚見高雄隱藏版「巨大日晷」，在地人驚：從來沒發現。（圖／翻攝自Google街景）

記者賴文萱／高雄報導

Google空拍驚見高雄暗藏神秘「巨大日晷」！鄰近都會公園、位於「橋頭新市鎮」的高雄市工務局養護工程處岡山養護隊辦公室，圓柱形建築外觀看似一座水塔，不過透過空拍才能看見，其建築頂樓竟然隱藏著直徑約30公尺的巨大日晷。然而，當初為何特別有此設計，原因已不可考。

工務局岡山養護隊的辦公大樓外觀設計相當特別，建築為一座圓柱體，由於附近沒有其他大樓，因此鮮少人知道，該棟建築頂樓居然暗藏著直徑約30公尺的日晷。

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▲工務局岡山養護隊的辦公大樓外觀為圓柱造型，附近沒有大樓，只有透過空拍才能一窺位於頂樓的隱藏版「巨大日晷」。（圖／翻攝自Google街景）

透過Google的空拍畫面，可以清楚看見隱藏在頂樓上的日晷，周遭畫有白色的羅馬數字，而在其正中央則有一根避雷針，隨著太陽的移動，陰影邊緣會與不同的時間線對齊，顯示出當時的時刻。養工處指，該棟建築物非養工處施作，基本設計需要營建署提供；因此，為何當初會有此設計，原因已不可考。

▲Google空拍驚見高雄隱藏版「巨大日晷」，在地人驚：從來沒發現。（圖／翻攝自Google街景）

事實上，過去也有高雄網友透過空拍影像，揭密這座隱藏版「巨大日晷」的神秘面紗，有網友看過空拍後驚訝從沒發現，更直呼「原來這是日晷的設計啊！以前還小，覺得這棟建築和外星人的飛碟好像，從沒想過上頭會是日晷！」。

也有網友說，「我是在地人，這棟建築物至少存在20年，小時候一直以為那是大水塔」、「只能說設計者根核准建造者眼光很高遠，平民百姓是絕對看不到、想不透的」。