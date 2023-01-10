肯德基首創「全面數位化」門市！智能未來店點餐更快　亮點揭曉

▲肯德基宣布推出業界首創「全面數位化」餐廳，「KFC數位智能未來店」南京旗艦館提供多元點餐、取餐方式。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／台北報導

肯德基宣布推出業界首創「全面數位化」餐廳，「KFC數位智能未來店」目前於南京旗艦館實施，包含「AI智能銷售預測系統」、「自動化人力排班」等，也提供多元點餐方式、支付管道，並整合速食業首創「智能快取櫃」，優化消費者體驗，讓點餐及取餐更便利又快速。

▲「KFC數位智能未來店」整合速食業首創的「智能快取櫃」，優化消費者體驗。

肯德基近來首創「KFC數位智能未來店」，串聯前端與後台，全方位導入「AI智能銷售預測系統」 、「自動化人力排班」、「即時生產管理系統」、「外送配單系統」，更結合「外送共享中心」，大幅提升品質標準化和新鮮度與外送服務體驗。

「AI智能銷售預測系統」可收集歷史銷售數據、行銷活動等，即時反映消費者的需求量；推導出即時業績預測，並串聯至「即時生產管理系統」，提供訂貨量建議、優化產品庫存，大幅提升營運績效，也透過程式化自動反應，即時校準與調節備料，大幅降低物料耗損，讓後端備餐更有效率、產品品質標準化、更能確保新鮮度。

而「自動化人力排班」能推導出店內人力安排建議，增加排班調度彈性與管理效率，最後串聯到「外送配單系統」搭配「外送共享中心」有效提升服務速度，全面優化消費者體驗。

▲肯德基「外送共享中心」整合區域內門市，建立專職外送車隊，有效縮短整體外送時間。

肯德基在2021年底起，於新北市板橋區試營運「外送共享中心」，除了整合區域內門市、建立專職外送車隊，自消費者下單，透過電腦自動配發訂單，至追蹤餐點與外送時間，整體流程數位化，有效縮短整體外送時間。

試營運結果顯示，對於送餐速度提升，消費者的滿意度高達近9成，目前「外送共享中心」已擴大至台北與新北、新竹以及台中等區域，計畫2023年底中完成全台6都加入「外送共享中心」。

台灣肯德基總經理謝宜芳表示，數位創新賦予我們運用科技，提升肯德基帶給消費者享用美食的體驗，提供給消費者的不只是Fast Food（速食），而是Fast Good（又快又好）。

▲▼為了鼓勵消費者使用數位掃碼點餐，還可享「加1元多一件」的超值優惠。

「KFC數位智能未來店」透過數位科技，鎖定上班族與講究時間效率、追求科技創新服務的消費族群，店內除了4台自助點餐機之外，更提供行動掃碼點餐，並支援主流電子支付，下單立即連結付款。為了鼓勵消費者使用數位掃碼點餐，還可享「加1元多一件」的超值優惠。

多元點餐方式降低排隊等餐的時間，內用者也可以先入座再點餐，大幅提升消費者點餐效率與自主性。店內還包含取代傳統領餐檯的「智能快取櫃」，9格櫃點提供掃碼區，讓消費者更快速完成零接觸取餐。

▲肯德基優化全數位「智能快取櫃」，9格櫃點提供掃碼區，讓消費者更快速完成零接觸取餐。

「KFC數位智能未來店」南京旗艦館自12月中試營運兩週以來，大幅提升客戶滿意度與效率，足以證明智慧餐廳經營模式，深受消費者喜愛，也立下數位創新的新里程碑。