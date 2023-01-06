麥當勞「大薯買1送1」神券曝光　網衝APP一按：連中2天了

▲妹子狂抽到大薯買一送一的優惠券。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

速食業接連漲價，其中麥當勞套餐價格調漲10元，就連「1+1=$50」也剔除小杯玉米濃湯的選項，讓網友哀號不已。不過一名妹子心血來潮開啟麥當勞APP時，竟隨手抽到「大薯買一送一」的優惠神券，令她笑虧「麥當當是良心發現了嗎？」好康文曝光後，一票網友也回報「「我也連中2天啊！」

一名女網友在Dcard上以「麥當當是良心發現了嗎」為標題表示，麥當勞漲價讓她感到心痛，不過這幾天打開APP抽優惠券時，好幾次抽到「單點大薯買一送一」的神券，以及1張蛋捲冰淇淋同樣買一送一，讓她驚喜又驚訝笑虧，「難不成是良心發現了？」

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無獨有偶，一名男網友在臉書《爆廢公社》噴笑透露，也是狂抽到單點大薯買一送一的優惠券，「看起來...最近薯條的銷量不太好？」

文章曝光後，一票網友湧入APP抽一波試手氣，並紛紛回報「一直抽到蛋捲冰淇淋」、「薯餅戰士」、「我也有大薯買一送一，可是前一天才用甜心卡大薯送小薯，不知該哭還是該笑」、「我也想要大薯啦！每次都轉到積分」、「運氣好好，我都抽到買套餐送蘋果派、積分10」、「看到你的文就去抽，然後也中了」、「我也連中2天啊」。

▲打開APP後，在專屬任務區可抽優惠券。（圖／記者劉維榛攝）



▲網友截圖回報。（圖／翻攝Dcard）



速食業漲價後，也推出優惠小確幸，《ETtoday新聞雲》整理如下：

●肯德基

肯德基即日起於預訂快取祭出「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可多吃「蛋撻1顆」或「4塊上校雞塊／「咔啦脆雞1塊」；加碼至2023年1月31日前於車道店取餐可享「加10元爽吃4選1」優惠，品項包括蛋撻1顆、香酥脆薯1份、中杯冰奶茶1杯及中杯可樂1杯，每車每次限用1次。

●漢堡王



漢堡王即日起至2023年2月6日祭出「霸王省優惠券」，一共網羅5大系列共26種好康等，其中，必搶超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、西部小華堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、辣薯球等買1送1，再來還有個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃經典脆雞堡+4塊雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂，划算爆表。

除外還有「超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「限店供應」等優惠，提醒此優惠不適用於航站一、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市。