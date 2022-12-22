肯德基「炸雞、漢堡」統統調漲　網怒：2顆小蛋撻值一個便當？

▲繼麥當勞宣布漲價後，肯德基也跟進，蛋撻甚至漲到45元一顆。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

繼麥當勞喊漲後，肯德基從今（22）日起也調漲部分餐點售價，其中，熱門產品單點炸雞變貴6元、薯條調漲4至7元、咔啦雞腿堡貴6元，許多人愛吃的原味蛋撻也將漲6元。面對速食店漲價消息，許多網友紛紛哀號，更有民眾直呼「兩個蛋撻價值一個便當，有事嗎？」

麥當勞首先在12月21日凌晨零時起，調整菜單與部分產品價格，早餐及一般時段套餐全變貴10元。台灣肯德基隨後跟進，表示考量整體營運成本及全球雞肉供應鏈影響，所以調整部份餐點售價，菜單價格平均調幅約6.2%。其中，單點炸雞調幅6元變為69元、薯條調幅4至7元變為33-60元、咔啦雞腿堡調幅6元變為115元、原味蛋撻調幅6元變為45元；飲品類也有調漲1至5元，整體下來「漲很多」，讓民眾叫苦連天。

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▲網友貼出漲價單品。（圖／翻攝自PTT）

其中，蛋撻的價格最令人不能接受，大家紛紛表示，「 蛋塔漲六元 世界末日」、「蛋塔45...吃的下去？」、「蛋撻那麼小一顆賣到45元太誇張了，45元都能吃一整面的蔥油餅」、「蛋撻45，不如吃2-4個車輪餅」、「兩個蛋撻價值一個便當 有事嗎？」、「 45真的很扯 現在點心類的都快變正餐」、「蛋塔印象中不是才從35元漲到39元沒多久？」。

對於其他品項，網友們也說，「小雞腿漲6元」、「上次漲價都還沒接受，又漲了」、「可樂漲什麼意思..糖漿跟二氧化碳的組合」、「上次去吃早餐，捲餅套餐竟然從49元移到75元」、「小雞腿69元…太奢侈了 」、「KFC漲最誇張 以往100優惠代碼現要130起」、「改成 輕奢炸雞 就很潮不偷料不貴了啊」。