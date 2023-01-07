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全支付合作肯德基、必勝客限定回饋！送3千爽吃、激省優惠碼看這

▲▼全支付合作肯德基、必勝客推出限定優惠。（圖／業者提供）

▲全支付合作肯德基、必勝客推出限定優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

18歲以上看過來！由於民法將成年年齡從20歲下修為18歲，全支付為了招攬更多18歲以上年輕人註冊成為會員，積極擴大使用場景，跟年輕族群喜歡的通路合作；而1月10日～31日將與「肯德基」、「必勝客」聯手，除了享10%或6%回饋，還加碼送3000元、2000元、1000元貴賓券；另也有兩組限定激省優惠碼，喜愛炸雞、披薩可把握機會！

▲▼肯德基推出春節限定「金鑲富貴 起司金沙雞」，同場加映「爆漿流金芋泥球」。（圖／肯德基）

▲全支付攜手「肯德基」訂餐不限金額回饋10%。（圖／肯德基）

全支付攜手「必勝客」、「肯德基」共同推出新春特惠活動搶先起跑，1月10日～31日在肯德基線上訂餐，以全支付付款，每周首筆消費，不限金額享10%回饋(單筆最高回饋全點30點) 。而必勝客線上訂餐以全支付付款，每周首筆消費，單筆最高回饋全點80點，不限金額享6%回饋。

肯德基與必勝客也再加碼送貴賓券，統計活動期間內於線上訂餐使用「全支付」付款，消費筆數最多者前3名（如筆數相同將以電腦抽出），加碼送第一名3000元貴賓券、第二名2000元貴賓券、第三名1000元貴賓券各一張，喜歡炸雞、披薩的人可以好好把握！

▲▼必勝客開工優惠快看。（圖／業者提供）

▲全支付攜手「必勝客」、「肯德基」推出限定優惠。（圖／業者提供）

好康不僅於此，期間內更釋出全支付線上結帳付款限定優惠套餐，輸入優惠代碼即可用$588購買到原值$1,455的「必勝客｜全好康超值餐」，以及輸入優惠代碼【23440】就能以$111購買到原價$193的「肯德基超級開運獨享餐」，讓連假吃喝不停歇。

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肯德基必勝客全支付

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