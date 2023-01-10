妹子下體被戳到流血「床單一片紅」！男友怕賠錢：妳快穿衣服一起清

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自視覺中國CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

如果受傷了，另一半第一個關心的卻不是自己，該怎麼辦呢？一名女網友表示，日前和男友去開房間，結果過程中下體被戳到流血，染紅了床單，對方第一時間卻是害怕要支付清潔費，還叫她快穿衣服一起清，直到確定不需要賠錢才開始關心她，讓她覺得有些心寒。

原PO在「Dcard」發文表示，上周末和男友第一次去開房間，結果一不小心就被對方的手弄到流血，床單上一片血紅色。男方第一時間卻不是幫忙檢查傷勢或關心她，而是擔心清潔費，還要她馬上穿好衣服幫忙清理，「我當下邊擦邊覺得很心酸，下體也開始隱隱作痛，雖然男友事後也有關心我，但當下感覺真的很差」。

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▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO透露離開摩鐵前，男友又和員工確認清潔費的問題，聽到不用付錢才終於鬆一口氣，並開始關心她的身體。後來她和朋友見面，男友這段期間也有傳訊息關心，但始終沒有要陪她去看醫生的意思，還說「應該只是破皮，2、3天就好了」，讓她聽了相當傻眼。

原PO也說，其實男友平時對她不太關心，經常記不起來她的生日，或是不吃什麼食物，這些她勉強還能夠接受。但經過這次經歷，讓她相當心寒，嘆道「這種男友該放生了吧…」。

不少網友看到後也相當氣憤，表示「這種的男友留著不分真的蠢」、「記不住生日應該不是這樣輕描淡寫就帶過的罪行了吧，情侶有很大一部分都是用彼此生日當手機密碼，他這樣到底要怎麼記不住」、「有點誇張！應該先關心妳才對，怎麼關心要賠償清潔費」、「我不舒服，砲友都會關心我，還有送餐來給我了，妳的男友很不及格」。

事後原PO表示，男友其實不窮，只是太小氣了，由於先前還有許多讓她覺得委屈的事情，也認清了對方根本無心交往，因此已經和男方提分手，「可能這是我的第一任，所以我不懂愛吧，不過分手還是很難過」。