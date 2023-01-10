警專網軍變東廠！　《Dcard》霸凌同僚挨告竟全民買單

▲警專網巡小組允許成員匿名發文，引發不少爭端，現已改名為「輿情小組」。



圖文／鏡週刊

警察專科學校竟有網軍！本刊接獲2名警專幹部投訴，指校內「網巡小組」淪為高層打擊異己的網軍。1名女幹部在網路上遭抹黑，提告後查出攻擊她的3名網友，都是網巡小組成員，更扯的是，總隊長還以「因公涉訟」之名，花24萬元公帑幫3人請律師。另名受害男幹部痛批，全校近百名幹部，一半都是網巡小組成員，他們匿名在網路上興風作浪，根本是另類東廠！

在警專擔任區隊長的Ａ小姐告訴本刊，校方在2017年成立網路巡查小組（簡稱網巡小組），規定小組成員若在網路發現有關警專的負面文章或學生不當留言，可以官方名義澄清糾正，但隔年總隊長林義正上任後，網巡竟淪打擊異己的網軍。

▼警察專科學校是培育基層警員的搖籃，全校有近3千名學生。



Ａ小姐表示，2020年6月，Dcard警專版有篇校友發表文章，文中抱怨某位中隊長諸多管理方式，文中未寫明是哪一位中隊長，但留言卻把風向帶到Ａ小姐身上，有網友留言影射文章是Ａ小姐所寫，說她發文的目的是要煽動學生對抗中隊長，Ａ小姐為自清文章非她所寫、不甘遭網路霸凌，當天向警方報案，對留言網友提告妨害名譽。

▼警專幹部Ａ小姐遭網巡小組成員抹黑，影射她PO文煽動學生。



警方事後查出攻擊Ａ小姐的竟是警專的郭姓中隊長、陳姓區隊長及陳姓訓導，3人都是網巡小組成員；而總隊長林義正得知Ａ小姐提告後，不但沒調查、懲處郭姓中隊長等人，還以3人是執行公務「因公涉訟」為由，花24萬元公帑替他們請律師。

▼3名網巡小組成員挨告，警專竟以「因公涉訟」為由，花公帑幫他們請律師。



Ａ小姐不滿，「人身攻擊的留言怎會是執行公務，竟用公費幫網軍辯護」；而郭姓中隊長當時是警專危機處理小組成員，依規定不可在網路留言，但他也獲訴訟補助，質疑總隊長此舉已涉嫌包庇、圖利。

檢警偵辦時，郭姓中隊長等3人都坦承是網巡小組成員，但同年年底，檢察官以無法證明3人有故意誹謗的犯意為由，做出不起訴處分。

結果出爐後，Ａ小姐隔年6月突遭校方記過、調職，她向公務人員保訓會申請復審並調卷，才發現校方偽造報告，指稱她要聯合學生及幹部對付中隊長，還指控她散播謠言，以她「誣控濫告、散布謠言」等為由懲處。Ａ小姐認為，警專報告內容已構成偽造文書罪、懲處程序黑箱作業，向警政署、監察院等單位陳情，希望討回公道。

另名警專男幹部Ｂ先生則告訴本刊，去年10月他在網路發表一篇感想文章，卻有網友留言「咒死」，他依留言者暱稱追查，發現此人是之前攻擊Ａ小姐的郭姓中隊長，事後郭也承認並刪文。Ｂ先生認為，郭身為網巡小組成員，卻不止一次留言攻擊，向學校檢舉沒下文，郭去年竟還被選為模範警察。

本刊調查，2021年9月，警專學生總隊將網巡小組改名為「輿情小組」，明文規定，成員可用非官方名義留言，引導正確風向，等於間接鼓勵成員匿名在網路發文帶風向。

▼警專網巡小組2021年改名輿情小組，允許成員匿名帶風向。



Ｂ先生指出，林義正上任後，將小組擴編還允許匿名發文，但匿名留言無法管控，認為網巡小組在網路興風作浪、打擊異己與網路霸凌，呼籲警政署及警專校方應好好查辦。

針對相關投訴，警專學生總隊回應表示，網路巡查小組的主要任務是監看，若有議題需回應才會留言，也要求成員匿名發文時須截圖存證，至於被Ａ小姐提告的3名成員是依規定執行公務，也有提交相關資料，符合補助辦法，公費請律師辯護沒有問題，此案只是個案，而Ａ小姐遭懲處，是因散布謠言，訪談紀錄雖沒有她的簽名，但訪談者及作證者都有蓋章，保訓會也檢核認可。



更多鏡週刊報導

【全文】匿名攻擊異己、公費聘律師撐腰 警專網軍遭控另類東廠

【警專公費養東廠1】Dcard留言帶風向汙衊幹部 長官認執行公務補助律師費

【警專公費養東廠2】女警揭發黑幕反被打壓 警專硬要懲處還偽造筆錄