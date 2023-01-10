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大葉高島屋同集團！大葉大學發跡史　創辦人因這事爆紅

大葉大學向教育部爭取的482萬元廚房設備，傳出圍標爭議，真相有待檢調查明。（翻攝大葉大學觀光餐旅學院官網YouTube）

▲大葉大學向教育部爭取的482萬元廚房設備，傳出圍標爭議，真相有待檢調查明。

圖文／鏡週刊

除了美食街出問題，廚房設備也傳出圍標爭議。本刊調查，葉忠興在觀光餐旅學院任教期間，校方曾爭取教育部補助482萬元建置觀餐學院實作設備，詭異的是，招標書提到採購金額不公開，實作的餐飲設備包括西餐專業教室收納櫃8組、雙口電平爐16組、水槽櫃8組、明火烤爐4組、萬能蒸烤箱含RO過濾器12組及工作台強化飾板8組等，都要配合實作場所訂製。

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但該案招標日期2019年7月15日，同月31日即驗收完成，校方也在當日爽快付款，顯見業者從訂製生產、運送安裝到通過校方驗收只要短短半個月，速度之快，屬實罕見。

更耐人尋味的是，教育部查核該標案時曾發現異狀，一度注意到三家投標商中，位在五股工業區的得標商城昌公司與另家投標商倍利嘉具有一定關係，要求校方說明。城昌公司在網路徵人的自我介紹提到，該公司在1984年成立，2000年又成立倍利嘉品牌廚具，顯見二家公司是關係企業，是否在大葉案涉及圍標，有待檢調追查。

▼大葉大學經常捐款幫助弱勢，詎料，如今傳出校產遭創辦人之子葉忠興涉掏空。

大葉大學經常捐款幫助弱勢，詎料，如今傳出校產遭創辦人之子葉忠興涉掏空。（大葉大學提供）

大葉大學創辦人葉松根於1964年創立羽田機械，生產摩托車車身、齒輪等零件，享譽國內，後來他與法國標緻技術合作生產首部國產的Peugeot 505而聲名大噪，1983年他再與日本大發汽車合作生產祥瑞汽車，一度成為國內暢銷車。

隨後他再跨足零售百貨，在天母成立大葉高島屋百貨公司，至今屹立不搖，成為集團金雞母。1990年他在彰化大村鄉成立大葉工學院，1997年改名為大葉大學，現設有工學院、管理學院、外語學院、設計暨藝術學院、生物科技暨資源學院、觀光餐旅學院和護理暨健康學院共7個學院，知名校友不少，包括空軍二級上將彭進明、彰化前縣長魏明谷、演員李國毅及職棒球星郭俊佑等人。

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