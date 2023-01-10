快訊／本土+24503、境外暴增560例「再創史上新高」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情再微降！中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增24,503例本土個案，但境外移入暴增560例，創疫情3年來新高；另確診個案中新增26例死亡。

指揮中心說明，今日新增24,503例本土病例，較上週二少146例，減少約0.6%；個案分布為新北市(4,759例)，臺中市(3,207例)，高雄市(2,997例)，臺北市(2,719例)，桃園市(2,335例)，臺南市(1,990例)，彰化縣(1,099例)，新竹縣(695例)，苗栗縣(671例)，屏東縣(660例)，新竹市(592例)，雲林縣(544例)，南投縣(394例)，嘉義縣(383例)，基隆市(356例)，宜蘭縣(346例)，嘉義市(272例)，花蓮縣(175例)，金門縣(119例)，臺東縣(116例)，澎湖縣(69例)，連江縣(5例)。

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▲1/10新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為13例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月7日至今(2023)年1月6日，死亡日期介於去年12月27日至今年1月7日。

指揮中心說明，今日新增560例境外移入個案中，為319例男性、241例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月10日至今年1月9日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲1/10本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）