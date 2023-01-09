曾預估「日增200萬例」　浙江宣布度過第一波感染高峰

▲大陸解封後，多地醫院超負荷運轉。（圖／上觀新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸浙江日前曾預計，今年元旦過後，每日新增陽性人數將達200萬例，當地政府今（9）日指出，該省第一波感染高峰已經平穩度過。

據《浙江新聞》報導，浙江省長王浩今早主持疫情防控調度會指出，第一波感染高峰已經平穩度過，接下來要進一步深化細化工作措施，切實築牢人民群眾生命健康安全屏障。

回憶指出，要進一步盤活住院床位和ICU床位，增強重症救治能力，確保應收盡收、應治盡治；要加強抗病毒藥品的精准投放，確保老年人等重點保護群體第一時間用藥治療；繼續做好養老院、敬老院等重點機構和特殊場所的管理服務工作。

值得注意的是，浙江省2022年12月25日曾通報，目前該省新增報告陽性人數已經突破100萬例，預計高峰將提前到達，並在元旦前後進入高位平台期，日新增陽性人數將達200萬例，高峰期預計維持一周左右。

▲隨著民眾逐漸康復，河南一處景點日前出現人擠人的情況。（圖／翻攝自秒拍）

河南省今早也指出，截至1月6日，全省新冠病毒感染率為89.0%，其中城市89.1%、農村88.9%，現階段流行毒株仍以BA.5.2變異株為主。

河南政府指出，綜合研判認為，河南已順利度過疫情高峰，實現平穩有序轉段，預計到本月底，每日新增感染人數將維持在較低水平。

大陸國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏8日指出，目前，中國的疫情正處於大流行向地方性流行轉化的過程當中，要通過加強基層衛生資源投入應對當前和未來的健康挑戰。