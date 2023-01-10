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社會 社會焦點 保障人權

巴西美模來台工作　母無罩搭計程車「飆F字髒話還灌啤酒」慘了

▲女生，女子，跑步，運動，腹肌，身材，慢跑，健身。（圖／pixabay）

▲巴西模特兒來台工作，陪同的母親因搭計程車沒戴口罩還飆粗口遭起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名巴西女模特兒前年來台工作，母親全程陪伴當保母，但是當時新冠疫情正嚴峻，母女倆和友人搭乘計程車時，沒戴口罩，經司機提醒後，母親還是摘下口罩喝啤酒，司機氣炸要趕人下車，母親竟飆罵F粗話，挨告後又屢傳不到遭通緝，直到日前準備回巴西過聖誕節被航警攔下，台北地檢署依公然侮辱罪嫌起訴。

檢警調查，這位名為Dias的被告是在2021年8月間，和在台從事模特兒工作的漂亮女兒，以及女兒的1名帥氣男模同事，一同從台北市天母地區搭計程車，準備回到通化街住處，當時女兒坐在中間，Dias和男模各坐左右。

剛好這名計程車司機英文能力不錯，看到3名外籍乘客沒戴口罩，提醒「wear mask」，女兒聽了趕緊戴上口罩，Dias一開始沒反應，後來聽女兒提醒也戴起來，但是過了沒多久，Dias又拉下口罩，開始大口喝酒，另一邊的男模後來也跟著把口罩脫了。

司機幾次提醒搭乘計程車一定要戴罩，卻始終不見改善，最後受不了把車停路邊，要求母親和男模立刻下車，只有女兒可以繼續搭乘，此時女兒幫忙緩頰，Dias卻假裝聽不懂英文，車上爭執了一陣子之後，3名乘客才終於下車，沒想到Dias在車門口突然大罵「No thank you! Fuck you!」

司機氣得報警處理，Dias卻屢傳不到遭到通緝，直到2022年12月間，Dias和女兒準備搭機回巴西過聖誕節時，遭航警攔下送辦，Dias還狡辯自己不懂英文，當時只是要說謝謝司機，Fuck只是自己的口頭禪，但因行車紀錄器明確錄下Dias罵粗話的全文，加上當時車門已開，路上行人都有可能聽到，檢察官因此依公然侮辱罪起訴Dias。

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