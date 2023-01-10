　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園停水「張善政遭罵爆」！一票住戶狂轟：出事推給中央

▲針對蔡英文總統今天在國安高層會議拍板義務役將延長為一年，桃園市長張善政今（27）日受訪時表示，兵役其實只是個環節，希望政府在國安方面能通盤考慮才是國家之福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園連日停水，市長張善政遭罵爆。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

桃園市龍潭區7日發生水管線爆管意外，導致33.5萬戶停水，市長張善政對此表示，正在努力與中央溝通，希望中央、台水能夠負起責任，找出真正原因，別再犧牲民眾用水的權益。不過張善政的貼文曝光後，慘遭當地人罵爆，不少人留言狂嗆「推給中央要你這個市長幹嘛？真會推卸責任」。

龍潭三坑抽水站7日爆管，導致當地部分民居遭淹，也有33.5萬戶碰到停水的狀況。事件發生後，張善政出面表示，他已要求經發局、消防局、民政局等單位全力協助、敦促自來水公司盡快修復管線，及早恢復民生用水，市府也會協助受災住戶向自來水公司求償。

由於復水時間又有延遲，張善政出面提到，民眾原先期待8日恢復供水，卻又延後許久，與台水公司承諾相差過大，令人無法接受，管線修復、供水權責屬於自來水公司，但除了全力搶修以外，自來水公司也該給出最精準的資訊，讓市民能夠預先因應、地方政府也能根據不足之處全力支援。

▲台水抽水站爆管大淹水和停水，張善政關切。（圖／新聞處提供）

▲台水抽水站爆管大淹水和停水，張善政前往關切，並努力與中央、台水溝通，希望中央、台水能負起責任。（圖／新聞處提供）

張善政提到，他們將努力與中央溝通，希望中央、台水能夠負起責任，找出問題的真正原因、確實改善，不要再犧牲民眾用水的權益。

貼文曝光後，有不少人向張善政打氣，卻也有許多人不領情，在底下留言怒嗆，「這是市長該做的事。關中央什麼事啊」、「推給中央要你這個市長幹嘛？真會推卸責任」、「善政善政，擅長推給中央執政」、「又是中央，我們不是直轄市嗎？你不是市長嗎？迎接新市長後，聽到全都是推責，這樣不好吧」、「推卸責任給自來水公司，你這個市長還真好當！」

▲▼桃園停水張善政遭罵爆。（圖／翻攝全國法規資料庫、經濟部水利署北區水資源局）

▲▼桃園停水張善政遭罵爆。（圖／翻攝全國法規資料庫、經濟部水利署北區水資源局）

▲桃園停水張善政遭罵爆，也有不少人張貼法規截圖。（圖／翻攝全國法規資料庫）

根據《自來水法》第二條規定，自來水事業的主管機關，在中央為水利主管機關，在直轄市則為直轄市政府、在縣市則為縣市政府，若供水區域涉及二個以上行政區域之自來水事業，則是以其上一級之主管機關為主管機關

《自來水法》第三條也有明寫，中央主管機關要辦理的事項，其中包含供水區域涉及二個以上直轄市、縣市之自來水事業規劃及管理事項

實際到經濟部水利署北區水資源局查詢，桃園市、新北市林口區的供水由台灣自來水公司第二區管理處負責，而台灣自來水公司第二區管理處的主管機關正是經濟部

▼依據經濟部水利署北區水資源局資料，桃園、新北林口的供水由台灣自來水公司第二區管理處負責，上級機關則是經濟部。點圖可放大。（圖／翻攝經濟部水利署北區水資源局）

▲▼桃園停水張善政遭罵爆。（圖／翻攝全國法規資料庫、經濟部水利署北區水資源局）

此外，網路上也有留言指出，若是在臉書上留言批評，就會遭到張善政小編封鎖，但實際上臉書查詢，目前仍能看見各種正反意見。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
「D奶辣妹」尾牙場上台熱舞　正面曝光一票人看傻
研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　醫提3點說話了
資深藝人隔22年回歸八點檔！　「撐拐杖行走」近況曝
「4情況」恐蛀牙前兆！　牙醫師點名：口臭小心了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園停水「張善政遭罵爆」！一票住戶狂轟：出事推給中央

民進黨基層喊開除黨籍　王世堅暖心喊話：別再霸凌高嘉瑜

台灣若被統一　曹興誠：人民不是被殺就是做賤民

提供8年台北智慧城市經驗　柯文哲拜會基隆市政府「來看看老朋友」

PTT八卦板批鬥民進黨擋「平均地權」　高嘉瑜打臉鄉民曝表決真相

吳怡農打得好「民進黨止跌了？」　小笠原欣幸：言之過早

北市春節計程車「照表再加30元」　除夕路邊停車格均暫停收費

傳張榮興接警局長「蔣萬安未點頭」　北市：尚未收到名單

兔來萬安！北市府公布春節門聯　「限量20萬份」11日早上開放領

酸蘇貞昌行政能力差　王世堅：前天下台「吳怡農就能當選」

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

3隻小貓緊盯媽手中逗貓棒　「同步率100%」齊擺頭萌翻

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

桃園停水「張善政遭罵爆」！一票住戶狂轟：出事推給中央

民進黨基層喊開除黨籍　王世堅暖心喊話：別再霸凌高嘉瑜

台灣若被統一　曹興誠：人民不是被殺就是做賤民

提供8年台北智慧城市經驗　柯文哲拜會基隆市政府「來看看老朋友」

PTT八卦板批鬥民進黨擋「平均地權」　高嘉瑜打臉鄉民曝表決真相

吳怡農打得好「民進黨止跌了？」　小笠原欣幸：言之過早

北市春節計程車「照表再加30元」　除夕路邊停車格均暫停收費

傳張榮興接警局長「蔣萬安未點頭」　北市：尚未收到名單

兔來萬安！北市府公布春節門聯　「限量20萬份」11日早上開放領

酸蘇貞昌行政能力差　王世堅：前天下台「吳怡農就能當選」

《財閥家》男星是朴智賢的演技老師！　希澈驚：我演戲也是跟他學

日本「成年年齡」調降至18歲首個成人節　340萬人轉大人

最美農婦現身？彰化土雞場「彎腰撿雞蛋」畫面曝光

2023世貿年貨展圓滿順利　北港朝天宮媽祖起駕回鑾

日美英澳空降演習模擬「奪回離島」 　日媒：就是針對釣魚台

日本3大必看燈海！足利花卉公園「光之花庭園」　500萬彩燈超夢幻

桃園停水「張善政遭罵爆」！一票住戶狂轟：出事推給中央

CES 2023落幕！展會規模較去年成長70%　吸引逾11.5萬名參與者

C羅沙烏地首秀20日登場　恐是最後一次對決梅西

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

政治熱門新聞

民進黨基層喊開除　王世堅：別再霸凌高嘉瑜

桃園停水張善政遭罵爆！居民轟：推給中央

若被統一　曹興誠：人民不是被殺就是做賤民

替博恩緩頰！王世堅坦言家人心疼

吳怡農小輸綠營止跌？　小笠原：言之過早

一次看怎領6000元現金？　擬規劃線上申請、ATM、郵局臨櫃3方案

快訊／王世堅痛罵林智堅「草包」

PTT批鬥民進黨擋平均地權　高嘉瑜打臉

與柯文哲聯姻？王世堅：去死算了

基層要求開除高嘉瑜、王世堅黨籍　陳其邁回應

吳怡農確定掰了！　她早預言敗選「1原因」

柯拜會基隆市政府「來看老朋友」

吳怡農「一個人武林」吞敗...關鍵在這區

逼宮蘇貞昌！王世堅：下台吳怡農就當選

更多熱門

相關新聞

桃園又要停水！預計影響4行政區7萬4487戶

桃園又要停水！預計影響4行政區7萬4487戶

桃園市龍潭區三坑抽水站7日發生水管線爆管，水淹當地居民，也導致33.5萬戶停水，直到9日復水。對此，台灣自來水公司9日晚間發出公告，表示13日早上8時到下午5時會有多區停水，預計影響7萬4487戶。

5岔路口女騎士不禮讓遭踹車頭　中壢警回應了

5岔路口女騎士不禮讓遭踹車頭　中壢警回應了

約教召同袍喝酒　色男深夜硬幫「吞吐」下場曝

約教召同袍喝酒　色男深夜硬幫「吞吐」下場曝

桃園今晨復水95％　居民洗版台水罵爆

桃園今晨復水95％　居民洗版台水罵爆

桃園男過斑馬線「機車0減速」他1動作被讚爆

桃園男過斑馬線「機車0減速」他1動作被讚爆

關鍵字：

張善政桃園停水

讀者迴響

熱門新聞

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

超適合婚姻的三大星座！

《炎上王世堅》遭批過火　錫蘭怒開噴

網傳圍毆暴打2分鐘影片　警證實是真的！

挨罵吃軟飯　小甜甜老公10年好友揭「辛苦內幕」：受過打擊

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

「史上最偉大童星」離世享年54歲

3生肖「癸卯兔年走大運」！專家：錢潮滾滾來

48小時沒上線！網友報警驚見她已陳屍家中

遊戲橘子開和解條件認錯⋯

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面