桃園停水「張善政遭罵爆」！一票住戶狂轟：出事推給中央

▲桃園連日停水，市長張善政遭罵爆。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

桃園市龍潭區7日發生水管線爆管意外，導致33.5萬戶停水，市長張善政對此表示，正在努力與中央溝通，希望中央、台水能夠負起責任，找出真正原因，別再犧牲民眾用水的權益。不過張善政的貼文曝光後，慘遭當地人罵爆，不少人留言狂嗆「推給中央要你這個市長幹嘛？真會推卸責任」。

龍潭三坑抽水站7日爆管，導致當地部分民居遭淹，也有33.5萬戶碰到停水的狀況。事件發生後，張善政出面表示，他已要求經發局、消防局、民政局等單位全力協助、敦促自來水公司盡快修復管線，及早恢復民生用水，市府也會協助受災住戶向自來水公司求償。

由於復水時間又有延遲，張善政出面提到，民眾原先期待8日恢復供水，卻又延後許久，與台水公司承諾相差過大，令人無法接受，管線修復、供水權責屬於自來水公司，但除了全力搶修以外，自來水公司也該給出最精準的資訊，讓市民能夠預先因應、地方政府也能根據不足之處全力支援。

▲台水抽水站爆管大淹水和停水，張善政前往關切，並努力與中央、台水溝通，希望中央、台水能負起責任。（圖／新聞處提供）



張善政提到，他們將努力與中央溝通，希望中央、台水能夠負起責任，找出問題的真正原因、確實改善，不要再犧牲民眾用水的權益。

貼文曝光後，有不少人向張善政打氣，卻也有許多人不領情，在底下留言怒嗆，「這是市長該做的事。關中央什麼事啊」、「推給中央要你這個市長幹嘛？真會推卸責任」、「善政善政，擅長推給中央執政」、「又是中央，我們不是直轄市嗎？你不是市長嗎？迎接新市長後，聽到全都是推責，這樣不好吧」、「推卸責任給自來水公司，你這個市長還真好當！」

▲桃園停水張善政遭罵爆，也有不少人張貼法規截圖。（圖／翻攝全國法規資料庫）



根據《自來水法》第二條規定，自來水事業的主管機關，在中央為水利主管機關，在直轄市則為直轄市政府、在縣市則為縣市政府，若供水區域涉及二個以上行政區域之自來水事業，則是以其上一級之主管機關為主管機關。

《自來水法》第三條也有明寫，中央主管機關要辦理的事項，其中包含供水區域涉及二個以上直轄市、縣市之自來水事業規劃及管理事項。

實際到經濟部水利署北區水資源局查詢，桃園市、新北市林口區的供水由台灣自來水公司第二區管理處負責，而台灣自來水公司第二區管理處的主管機關正是經濟部。

▼依據經濟部水利署北區水資源局資料，桃園、新北林口的供水由台灣自來水公司第二區管理處負責，上級機關則是經濟部。點圖可放大。（圖／翻攝經濟部水利署北區水資源局）



此外，網路上也有留言指出，若是在臉書上留言批評，就會遭到張善政小編封鎖，但實際上臉書查詢，目前仍能看見各種正反意見。