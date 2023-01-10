蔬菜比去年貴46%！過年荷包縮水　農委會盤點年前農漁畜產品都漲價

▲農委會今公布春節期間國內畜產供應量能。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

下周就要過年了，因年前民生需求量大，農委會今（10日）公布「春節期間農漁畜產供應量能」，整體供應量維持去年水準，但除了花卉價格下降外，包括蔬菜、水果、漁產品、畜肉和雞蛋價格，均比去年高，其中蔬菜價格今年每公斤35.2元，比去年上漲了46%。

農委會今公布「春節期間農漁畜產供應量能」，蔬菜類總供應量為2.3萬噸，維持去年水準，但去年每公斤價格為24.1元，今年則來到35.2元，漲幅高達46%，包括年節常備菜甘藍、花椰菜、大芥菜、蘿蔔等，每公斤都漲了4到11元。

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水果部分，今年總供應量為8500公噸，去年價格62.4元，今年來到66.6元，春節最應景的椪柑每公斤34.3元，比去年漲了5.4元，茂谷柑也從去年的32.5元，漲到34.3元。

雞蛋供應量與價格部分，今年準備了168萬箱，每箱有200顆，價格則從去年每公斤55.6元增加到67.5元。農委會主委陳吉仲保證，今年年前不會缺蛋，除了備好的年節用量外，每天還有三、四萬箱可供調度，若有問題也會協調加工業者及時供應。

毛雞、土雞、白肉雞等畜肉價格，均比去年還高，其中又以土雞漲幅最高，去年每公斤73.8元、今年來到83.3元。漁產品部分，今年整體供應量4992公噸，雖然每公斤平均價格為115.5元，比去年每公斤130元還低，但年節最常用的白鯧、白蝦、金鯧等都比去年貴。

陳吉仲指出，年前盤點最重要的就是確保農漁畜供應充足，但因飼料成本增加、氣候異常，價格難免會有波動，尤其冬天是蔬菜供應最充足的時刻，待天氣穩定產量會更充足，而為了避免物價波動衝擊消費者荷包，農委會年前也會推出農漁畜產平價專區，預計本周就會公布。





▲農委會主委陳吉仲（右4）強調今年春節期間，國內各項農漁畜產與雞蛋供應無虞。（圖／記者楊惠琪攝）