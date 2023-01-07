蛋價上漲傷荷包！陳吉仲：原物料影響「春節前農漁畜產品供應無虞」

▲近期蛋價上漲，陳吉仲指受原物料影響，但春節前農漁畜產品供應無虞。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院主計總處昨（6日）公布去年全年CPI平均年增2.95％，增幅創14年來新高，面對即將到來的春節，民眾擔心購買農漁畜產品又要傷荷包，農委會主委陳吉仲今（7日）表示，根據農委會掌控資訊，過年前所有農漁畜產品供應都無虞，目前蔬菜拍賣價維持一定水準，水果沒有上漲，目前只有雞蛋價格和去年當期比偏高，這是原物料價格上漲帶動價格波動，相關農漁畜產品供應狀況與價格，農委會預計下周會對外報告。

陳吉仲今天上午出席111年度全國卸魚申報表揚頒獎活動，會後接受媒體聯訪，針對主計總處昨天公布去年全年CPI平均年增2.95％，增幅創14年來新高，加上因為受到寒流與禽流感影響，目前雞蛋每天缺口達20到30萬顆，而春節即將到來，外界擔心相關農漁畜產品供應量是否充足，以及價格是否繼續上漲而傷荷包。

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▲陳吉仲上午出席全國卸魚申報表揚頒獎，指春節前農漁畜產品供應無虞。（圖／記者許敏溶攝）

陳吉仲指出，農委會掌控所有蔬菜數量供應非常充足，現在寒流已經結束，溫度回升，而且最近幾天，北農蔬菜每公斤拍賣價在一定水準，水果也是供應供應，跟去年當期比較，並沒有上漲，所以蔬果供應數量絕對無虞。

至於過年期間消費者更在乎的豬肉、雞肉、雞蛋等畜產與水產品，陳吉仲說，農委會已經盤點，預計下周對外報告，「絕對都是供應無虞」，價格部分，只有雞蛋價格和去年當期比偏高，但這是因為原物料價格上漲帶動價格波動，農民朋友非常辛苦，所以要給予一定利潤，供應全國消費者所需。

至於傳出目前雞蛋每天約缺少20到30萬顆，陳吉仲指出，主要是上一波寒流與禽流感，撲殺20幾萬隻蛋雞影響，才會發生這樣統計數字，但補充後預計這一兩天就會恢復，總雞蛋生產量絕對是夠，因為年節前需求不一樣，若有需求比較強勁，農委會也會進行調度，因為隨著春節接近，加工所需雞蛋陸續減少，可進行調度提供消費者需求。

陳吉仲也強調，農漁畜產品生產是動態，都會受到氣候條件與疫病等因素影響，農委會會全力控制並將影響降到最低，例如禽流感對家禽與雞蛋影響，農委會有信心可以供應全國的農漁畜產品，而農委會正在極力防止禽流感對所有雞肉與雞蛋的影響，感謝地方政府積極配合，過年前所有農漁畜產品供應都無虞。