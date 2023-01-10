發阿妹財？承億酒店「演唱會期間」訂房加價7500元　業者道歉了

▲張惠妹將在3月31日起於高雄演唱會連唱10場。（圖／聲動娛樂提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

天后張惠妹將於3、4月在高雄巨蛋開唱10場演唱會，門票於8日開售馬上被搶光。沒想到，有網友同時間想用承億文旅的住宿券消費，卻被告知因為演唱會而要加價7500元，引起網友討論。對此，承億酒店也道歉，並能諾會按照票券上加價的金額收費。

張惠妹預計於3月底在高雄展開10場演出，開唱期間因全台旅客湧入高雄，許多飯店的訂房率都高達9成。然而，有民眾表示，他持有承億文旅的住宿券，券上標示平日加價2500元、假日加價3000元即可入住，但他打電話詢問時，對方卻告知原PO挑選的日子有張惠妹的演唱會，因此要加價7500元才能入住，讓原PO不滿發文抱怨。

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網友看完紛紛留言，「台灣的住宿望塵莫及的高價會讓大家想出國不意外」、「國外業者是降價拼人氣，台灣的業者是漲價拼怨氣」、「還好我住高雄可惜的是，我沒有演唱會的門票」、「國旅真的會再次把自己玩死」、「到底為什麼會覺得這種特殊假日業者不會敲竹槓？在日本就算是住在演唱會會館隔壁的旅館都不會被加價，定多少就是收多少，下次別在台灣住旅館了」。

▲高雄承億酒店。（圖／承億集團提供）



也有人說，「美國很多城市遇到大型活動或是演唱會，很多飯店也是會提高價錢的喔（而且還不一定訂得到）！拜託不要因為日本不會加價，就以為全世界都不會加價，不過台灣那些莫名其妙房間鳥鳥的飯店（旅館），收很貴的房價這件事情，真的很讓人詬病」、「飯店的確本來在特殊節日或特殊活動就會加價，錯在券上面寫什麼就要履行吧」、「最後一點不是都說了飯店保留最後解釋權，不滿意就別住了呀，在看之前不是就要有預期心理會漲價？」

對此，承億酒店也發布新聞稿表示，此事為內部疏失，事後已連繫訂房的客人，可按照票券上文字明載的金額入住，對於造成客人的困擾，深感抱歉。此外，業者也澄清，此次爭議是訂房誤會，是訂房人員的認知錯誤，將錯誤資訊傳達給消費者，與演唱會或會展無關，將加強人員訓練。