　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

發阿妹財？承億酒店「演唱會期間」訂房加價7500元　業者道歉了

▲▼張惠妹高雄演唱會1/8開賣。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹將在3月31日起於高雄演唱會連唱10場。（圖／聲動娛樂提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

天后張惠妹將於3、4月在高雄巨蛋開唱10場演唱會，門票於8日開售馬上被搶光。沒想到，有網友同時間想用承億文旅的住宿券消費，卻被告知因為演唱會而要加價7500元，引起網友討論。對此，承億酒店也道歉，並能諾會按照票券上加價的金額收費。

張惠妹預計於3月底在高雄展開10場演出，開唱期間因全台旅客湧入高雄，許多飯店的訂房率都高達9成。然而，有民眾表示，他持有承億文旅的住宿券，券上標示平日加價2500元、假日加價3000元即可入住，但他打電話詢問時，對方卻告知原PO挑選的日子有張惠妹的演唱會，因此要加價7500元才能入住，讓原PO不滿發文抱怨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友看完紛紛留言，「台灣的住宿望塵莫及的高價會讓大家想出國不意外」、「國外業者是降價拼人氣，台灣的業者是漲價拼怨氣」、「還好我住高雄可惜的是，我沒有演唱會的門票」、「國旅真的會再次把自己玩死」、「到底為什麼會覺得這種特殊假日業者不會敲竹槓？在日本就算是住在演唱會會館隔壁的旅館都不會被加價，定多少就是收多少，下次別在台灣住旅館了」。

▲▼ 承億集團雙品牌雙旅展祭超狂優惠高雄巨蛋旅展開跑 萬元有找享五晚環島旅程 。（圖／承億集團提供）

▲高雄承億酒店。（圖／承億集團提供）

也有人說，「美國很多城市遇到大型活動或是演唱會，很多飯店也是會提高價錢的喔（而且還不一定訂得到）！拜託不要因為日本不會加價，就以為全世界都不會加價，不過台灣那些莫名其妙房間鳥鳥的飯店（旅館），收很貴的房價這件事情，真的很讓人詬病」、「飯店的確本來在特殊節日或特殊活動就會加價，錯在券上面寫什麼就要履行吧」、「最後一點不是都說了飯店保留最後解釋權，不滿意就別住了呀，在看之前不是就要有預期心理會漲價？」

對此，承億酒店也發布新聞稿表示，此事為內部疏失，事後已連繫訂房的客人，可按照票券上文字明載的金額入住，對於造成客人的困擾，深感抱歉。此外，業者也澄清，此次爭議是訂房誤會，是訂房人員的認知錯誤，將錯誤資訊傳達給消費者，與演唱會或會展無關，將加強人員訓練。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
「D奶辣妹」尾牙場上台熱舞　正面曝光一票人看傻
研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　醫提3點說話了
資深藝人隔22年回歸八點檔！　「撐拐杖行走」近況曝
「4情況」恐蛀牙前兆！　牙醫師點名：口臭小心了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發阿妹財？承億酒店「演唱會期間」訂房加價7500元　業者道歉了

最美農婦現身？彰化土雞場「彎腰撿雞蛋」畫面曝光

桃園又要停水！4行政區範圍時間曝光　預計影響7萬4487戶

「D奶辣妹」尾牙場上台熱舞！正面曝光一票人嚇傻：想逼退員工？

辦流水席還是飯店吵翻！律師曝3種喜宴「印象最深刻」：回家吃泡麵

線上購物驚見「偽藥」合利他命　食藥署追境外網站：可重罰1億

岳父傳「春聯書法3字」要他猜！神人解答竟是4字祝福

快訊／花蓮19:31發生規模4.7地震　最大震度4級

薑是老的辣！麻將新森活尋找老牌咖　豪送1年份東森幣

快訊／花東19：31地牛翻身！中台灣有感

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

3隻小貓緊盯媽手中逗貓棒　「同步率100%」齊擺頭萌翻

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

發阿妹財？承億酒店「演唱會期間」訂房加價7500元　業者道歉了

最美農婦現身？彰化土雞場「彎腰撿雞蛋」畫面曝光

桃園又要停水！4行政區範圍時間曝光　預計影響7萬4487戶

「D奶辣妹」尾牙場上台熱舞！正面曝光一票人嚇傻：想逼退員工？

辦流水席還是飯店吵翻！律師曝3種喜宴「印象最深刻」：回家吃泡麵

線上購物驚見「偽藥」合利他命　食藥署追境外網站：可重罰1億

岳父傳「春聯書法3字」要他猜！神人解答竟是4字祝福

快訊／花蓮19:31發生規模4.7地震　最大震度4級

薑是老的辣！麻將新森活尋找老牌咖　豪送1年份東森幣

快訊／花東19：31地牛翻身！中台灣有感

發阿妹財？承億酒店「演唱會期間」訂房加價7500元　業者道歉了

中國間諜王立強投誠　澳洲政府拒庇護恐將遣返

烏克蘭否認600軍人被俄殲滅　向東部兩要地增援

2023新年限定美妝盤點！蘭蔻刮刮卡送機票加iPhone14、CPB激光瓶超狂桌遊禮盒

投資比打棒球簡單！股神：不喜歡就不必揮棒，甚至看準野手睡著後再揮棒

《財閥家》男星是朴智賢的演技老師！　希澈驚：我演戲也是跟他學

日本「成年年齡」調降至18歲首個成人節　340萬人轉大人

最美農婦現身？彰化土雞場「彎腰撿雞蛋」畫面曝光

2023世貿年貨展圓滿順利　北港朝天宮媽祖起駕回鑾

日美英澳空降演習模擬「奪回離島」 　日媒：就是針對釣魚台

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

生活熱門新聞

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

3生肖「癸卯兔年走大運」！專家：錢潮滾滾來

桃園又要停水！預計影響4行政區7萬4487戶

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

高鐵年終出爐！每人2個月1/11到帳

iPhone「同時壓2鍵」能自救　效果超驚人！

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

威力彩上看4億！專家：「3生肖」有機會中大獎

婚宴辦在哪吵翻！律師曝這3種喜宴印象最深刻

岳父傳「春聯書法3字」要他猜！神人秒解答

最美農婦？彰化土雞場「彎腰撿雞蛋」畫面曝

更多熱門

相關新聞

近義大世界　歇業5年7千坪度假山莊求售2.98億

近義大世界　歇業5年7千坪度假山莊求售2.98億

近年因為疫情使得旅宿業不好經營，高雄就有不少飯店、商旅釋出求售，不僅在市區，就連外圍區段也有，近期售屋網站上就有間位於大社的度假山莊開價近3億元要賣，專家認為該物件設施齊全，值得有意願朝養生村方向開發的業者入手。

高雄烤鴨釣蝦場開幕3個月倒了　訂年菜民眾傻眼

高雄烤鴨釣蝦場開幕3個月倒了　訂年菜民眾傻眼

2度重拳攻擊！高雄格鬥賽出事影片曝光

2度重拳攻擊！高雄格鬥賽出事影片曝光

月租3900元起！　高雄新建社宅全房型一次看

月租3900元起！　高雄新建社宅全房型一次看

Lisa曼谷開唱根本性感天花板

Lisa曼谷開唱根本性感天花板

關鍵字：

張惠妹高雄演唱會承億酒店承億文旅

讀者迴響

熱門新聞

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

超適合婚姻的三大星座！

網傳圍毆暴打2分鐘影片　警證實是真的！

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

《炎上王世堅》遭批過火　錫蘭怒開噴

4種LINE訊息代表「對你有意思」

挨罵吃軟飯　小甜甜老公10年好友揭「辛苦內幕」：受過打擊

「史上最偉大童星」離世享年54歲

遊戲橘子開和解條件認錯⋯

48小時沒上線！網友報警驚見她已陳屍家中

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面