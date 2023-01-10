外交部譴責共軍軍演挑釁　「台灣堅守防線不會退讓」　

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國解放軍日前又宣布對台海周邊海空域進行實彈軍演。外交部發言人歐江安10日在例行記者會表示，共軍不理性的系列挑釁行動，嚴重破壞台海現況以及區域和平穩定，我方表達嚴厲譴責與抗議，「台灣會堅守自由民主的防線，不會退讓」。

歐江安表示，當獨裁政權想要併吞時，不需要任何理由，任何事件都可以被當成藉口，發動攻擊，這幾天，中國政府突然宣布又在台海週邊進行軍演，共軍以各項莫無須有的指控，採取不理性的系列挑釁行動，已經嚴重破壞台海現況以及區域和平穩定，我方表達嚴厲譴責與抗議。

歐江安強調，維護台海及區域和平穩定，是兩岸共同責任，也是國際社會共同利益與共同期待，台灣立場一貫明確：我方不會升高衝突、不會挑起事端，但會堅定捍衛主權及國家安全，台灣會堅守自由民主的防線，不會退讓，會繼續強化國際合作與資訊交流，因為自由民主國家唯有團結，才能對抗威權政體侵略與武力擴張。

歐江安說，對台海周邊局勢，國軍都密切掌握並沉著因應，請民眾放心，國軍運用聯合情監偵系統，對台海及週邊情勢都能及時且完全掌握，適切應處，我方有決心，更有能力確保台灣的國家安全。