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台灣若被統一　曹興誠：人民不是被殺就是做賤民

▲▼曹興誠記者會 黑熊學院共同創辦人沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝） 

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

聯電創辦人曹興誠9日表示，台灣人民走過威權時期，建立了民主體制，不可能再回頭去做子民或順民，「未來如果不幸被中共統一，台灣人民不是被殺害，就是做賤民。」

曹興誠9日在個人臉書發文表示，台灣1996年直選總統以後，已經成為主權在民的公民社會，發展科技也有相當不錯的成果。只要努力維護民主，同時加強理性與科學教育，台灣前途不可限量，「不過在奔向光明前途之前，我們尚有一關考驗，就是中共執意吞併台灣。」

曹興誠指出，農業時代人類的政府，基本上都是專制獨裁的。其政權的建立，靠的都是暴力，也就是毛澤東說的「槍桿子出政權」。中共過去把「地、富、右、反、壞」等人劃為「黑五類」，文革時甚至把知識分子貶為「黑九類」，就是將其賤民化，「所以未來如果不幸被中共統一，台灣人民不是被殺害，就是做賤民。」

他說，中共建政後30年，不斷蠻幹鬥爭，導致社會一貧如洗，治國徹底失敗。近30年來，由於自由世界對其開放市場，挹注資金、技術、管理，所以經濟飛躍成長。然而，中共也吹噓，中國的經濟成長，是因爲其獨裁制度優於西方民主，並狂言未來世界將「東升西降」。結果這次冠狀病毒的防疫過程，證明其制度無視科學和人道，處理問題，毫無能力。

談回台灣問題，曹興誠痛批，過去威權時代，許多人常被洗腦，灌以教條，因此欠缺獨立思考能力，「譬如有些人說他們要維護中華民國主權，卻又反對台灣獨立，其邏輯是矛盾的；因為主權和獨立，是一體的兩面，無法分割」，「為了強辯，這些反對台灣獨立的人，會把『中華民國』和『台灣』加以分割；說他們維護的是中華民國主權，而中華民國主權涵蓋大陸、蒙古，台灣。所以依據中華民國憲法，他們認為兩岸同屬一中，反對台灣獨立。那個『擁有大陸和蒙古的中華民國』早已不復存在。為了不存在的國度而拒絕????認現在活著的『中華民國台灣』具有獨立地位和主權，其邏輯錯亂難以想像。」

▲▼曹興誠「幫阿中部長說幾句公道話!」記者會 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曹興誠表示，台灣若被中共統一，人民不是被殺害，就是做賤民。（圖／記者屠惠剛攝）

曹興誠說，台灣和中國分成兩國互不隸屬，已經超過73年 ，中共還執意統一，違背文明潮流，實在不可理喻。而台灣還有些過去的子民、順民，附和統一，好似活在古代時空。爲了加強內部團結，除了強調理性和邏輯，我們還需要在「真、善、美」方面，建立一些共同標準。

反之，曹興誠表示，中共因為缺乏真誠、平等、慈悲等概念，其外交官在國際上經常強詞奪理，對人威脅恐嚇，甚至對和平抗議者公然施暴。這種言行，以現代文明標準而言，極為醜陋；中共官員卻還以為是為國爭光，洋洋自得。所以中共建黨一百年來，其所思、所想、所做、所為，與啓蒙運動以來人類共同追求真、善、美的方向，幾乎完全背道而馳。

最後，曹興誠認為，台灣如今有意識形態的對立，外有中共悪意吞併的圖謀，形勢嚴峻，「但如果我們都能加強主人意識，團結致力於現代真、善、美的追求，主動出錢出力、????擔責任來改善國家，台灣一定能穿越風雨，迎向光明。」

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