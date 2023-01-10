「根本沒繳6000元的稅」　他轟還稅於民「鬧劇」：台灣非共產制度

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「根本沒繳6000元的稅」　王浩宇轟還稅於民「鬧劇」：台灣非共產制度

▲▼王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇於臉書痛批，還稅於民根本是鬧劇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

政府2022年稅收超徵4500億引發還稅於民議題，行政院長蘇貞昌日前宣布普發現金6000元。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇10日就連發兩篇文砲轟還稅於民根本是鬧劇，他指出，49%的人根本免繳稅，有也繳不到6000元，在那邊吵什麼還税於民，直言「有夠鄉愿」、「台灣是自由經濟，不是共產制度耶！」

王浩宇指出，台灣大部分所得稅都是1%高所得的人繳的。49%的人根本免繳稅，有也繳不到6000元，他痛批，「在那邊吵什麼還税於民，根本無理取鬧」，他也提到還稅於民根本是鬧劇，他質疑，如果超徵就要還稅於民，那超徵很多的新北市、台北市、台中市怎麼不發錢？然後民進黨不發錢就是佔民眾便宜？他直呼「台灣人什麼時候這麼鄉愿、這麼是非不分？」

王浩宇表示，事實上，民進黨已經連年減稅，去年將高達83.06%的人所得稅率壓到5%以下，基本上繳不到6000元，49%的人一毛所得稅都沒繳，台灣繳稅的主力是1%的有錢人，還有上市上櫃公司，少數有錢人、大企業，基本上承擔了大多數的賦稅，他狠嗆「不是自己繳的稅，在那邊吵還稅於民？」

王浩宇提到，還稅應該是還長榮海運、陽明海運、鴻海，真的要還稅，應該還給醫師、律師、工程師等高所得者，怎麼會是還稅給所有人，他大批，有夠鄉愿，真的是超級離譜，「台灣是自由經濟，台灣不是共產制度耶！」

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