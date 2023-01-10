金氏世界紀錄千手觀音「秘境藝術展」！春節連續8天期間限定開放

▲金氏世界紀錄認證全球最大鋼製雕塑「淡水‧千手千眼觀世音菩薩」，將舉行期間限定《秘境藝術展》。（圖／台北新藝術博覽會提供）



記者林育綾／綜合報導

走春選擇加一！今年春節從初一到初八（1/22~1/29）連續8天，將在金氏世界紀錄認證全球最大鋼製雕塑「淡水‧千手千眼觀世音菩薩」聖像舉行《秘境藝術展》，除了能欣賞及參拜大佛聖像的莊嚴，也能飽覽展覽作品藝術之美，還能品嚐秘境限定特調飲品、獲取專屬NFT藝術作品等。

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▲「淡水‧千手千眼觀世音菩薩」聖像為金氏世界紀錄™認證的「最大鋼製雕塑」。（圖／台北新藝術博覽會提供）

「淡水‧千手千眼觀世音菩薩」聖像為金氏世界紀錄™認證的「最大鋼製雕塑」，是北台灣重要的新地標，由緣道觀音廟所興建。今年特別在此舉辦「台北新藝術博覽會」會外展——金氏世界紀錄™《秘境藝術展》，讓民眾可以感受與過往不同的特別春節。

展覽推出多項活動，其中在「淡水‧千手千眼觀世音菩薩」聖像的1樓大廳，三座大佛包括大自在王佛、妙空祖師菩薩、緣道菩薩，首度開放供民眾參拜及禮佛，感受聖像的莊嚴與雄偉，也為新春祈福。

▲《秘境藝術展》展覽空間精選多位台灣當代藝術家作品。（圖／台北新藝術博覽會提供）



2樓展覽空間精選多位台灣當代藝術家作品，包括許東榮、呂宗燦、黃子佼、瑪馨玲月MSLL等，還有藝術家李善單《華嚴大藏》NFT作品。

4樓的「進入金剛經」平行世界，更融合科技與宗教的元素，激發出新火花，展出結合了聲光色的平行世界，透過虛擬實境（VR）的技術融合虛實，讓民眾沉浸在不同次元世界自由暢遊，科技、藝術與宗教的愛好者不可錯過。

▲「進入金剛經」平行世界，融合科技與宗教的元素。（圖／台北新藝術博覽會提供）

《秘境藝術展》目前在klook線上推出新春200元福袋，內容包含金氏世界紀錄™《秘境藝術展》入場券、2樓的新春祈福飲Joy專區，兌換限定版特色飲品。活動為預約制，每日各有6個場次，每場有人數上限，憑邀請卡或票券入內。

購買福袋還可以現場領取個人專屬NFT，展覽共有8天，每日皆會推出不同款的NFT作品，適合熱愛蒐藏NFT的藏家。主辦表示，在解封後的第一個農曆新年假期，邀請喜愛藝術的民眾一同探訪絕世秘境，來場新春祈福藝術饗宴。

金氏世界紀錄™《秘境藝術展》

時間：1/22（日）~1/29（日） 10:00am~16:00pm

地點：「淡水‧千手千眼觀世音菩薩」聖像

地址：新北市淡水區頂田寮路1000號