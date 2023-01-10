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社會 社會焦點 保障人權

高雄商辦大樓藏流動賭場　警破門逮32人+賭資12萬元

▲▼三民一賭場 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方破獲隱身在商辦大樓的流動賭場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民一警分局日前接獲線報，有流動賭場隱身在商辦大樓內聚賭，經過埋伏監控後，9日凌晨3點多破門進賭場查緝，當場逮捕賭場楊姓負責人（20歲）、載送賭客高姓司機（52歲）及現場賭客30名，當場查扣天九牌賭具和賭資12萬元，警方表示，新春期間也會加強取締，民眾不要心存僥倖。

三民一警分局是在日前接獲線報，三民區某商業辦公大樓內疑似有賭場，經警察局督察室靖紀小組與三民一分局成立專案小組，多日積極佈建蒐證及擴大調閱週邊監視器，9日3時許至三民區九如二路某商辦大樓內破門取締，當場逮捕賭場楊姓負責人、載送賭客高姓司機及現場賭客30名。

▲▼三民一賭場 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方查扣賭具和賭資12萬元。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，這個流動賭場在市區內有多處據點，一個點通常經營2、3天就換地方，躲避警方查緝，而每天的地點則是由司機載著客人前往，賭客並無法事前知情，也降低被檢舉的風險。

警方調查，該賭場是以俗稱「黑粒仔」的天九牌為主，還有撲克牌21點等賭局，這次查獲的賭資雖然只有12萬元，但警方認為這可能是因為農曆年未到，賭客們只是先來嚐鮮、暖身一下而已，新春期間可能有更大規模的賭局，全案在訊後將楊男、高男依刑法賭博罪嫌移送，其餘賭客依社會秩序維護法裁罰。

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