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新北女深夜赴派出所不發一語　暖警靠1招助她返家

▲已被通報失蹤的新北女子深夜走派出所，卻對員警詢問不發一語。（圖／桃園警分局提供）

▲已被通報失蹤的新北女子深夜走派出所，卻對員警詢問不發一語。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市一名40歲陳姓女子4日晚走進桃園警察分局武陵所，員警見她深夜來所必定有事需要協助，但詢問時這位小姐既不回答，也沒有出示相關證件，站在值班台前始終不發一語，警方從他衣著雖有些髒卻不似遊民，於是比對失蹤人口特徵，查出為已失蹤1日的陳女，於是通知家人帶回。

▲▼警方透過其穿著研判為失蹤人口，立即過濾比對找到家屬帶回。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方透過其穿著研判為失蹤人口，立即過濾比對找到家屬帶回。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方透過其穿著研判為失蹤人口，立即過濾比對找到家屬帶回。（圖／桃園警分局提供）

昨晚23時許，1名身著外套、黑褲提著塑膠袋女子走進派出所內，員警熱心詢問她卻黃敬宸請她先到民眾洽公區坐下休息，小姐默默的走到座位坐下，員警見她精神疲憊、衣著有些髒汙，討論研判不像遊民，她可能是迷途無法返家，先行提供飲水及餅乾給予充飢。

經員警透過資料查詢，過濾近期通報失蹤協尋人士，比對出新北市淡水區有位家屬通報失蹤協尋(已通報失蹤1日)的陳姓女子，特徵與這位小姐相符，經聯繫家屬，他們立即請住在桃園的親戚趕到所內指認，確認其身分無誤，據了解陳小姐因個性沈默，平日不願與人對話，也不會接聽電話，當日家人回家發現她獨自外出，馬上發動親友尋找均無消息，立即向轄區警方報案請求協尋，不知道她怎麼會一個人跑到桃園來，對於員警積極熱忱的協助再三表示感謝之意。

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