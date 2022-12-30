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麵攤內藏賭場！打牌順便買毒　花蓮警搜索...還查獲槍械

▲▼鳳林警方前往麵攤內搜索，查獲大量毒品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼鳳林警方前往麵攤內搜索，查獲大量毒品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林分局針對轄內可疑賭場地點清查，發現萬榮鄉西林地區一處可疑營業場所，以店前麵攤為掩飾，在店內設置麻將賭場。深入追查發現，在內賭博之人係轄內毒品人口，疑似藉由賭麻將時交易毒品。22日針對該處執行搜索，當場查獲張姓男子持有大量安非他命，以及槍械一批。

▲▼鳳林警方前往麵攤內搜索，查獲大量毒品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方另持搜索票至張姓毒販家中搜索，赫然查獲改造長槍一把、非法刀械鏢刀1把、改槍工具之切割器具、鑽孔器具及固定器具一批，經初步鑑驗該改造長槍結構完整，具有殺傷力，係非法槍枝。

▲▼鳳林警方前往麵攤內搜索，查獲大量毒品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼持搜索票至張姓毒販家中搜索，查獲改造長槍及非法刀械。

警方指出，張姓毒販持有槍枝販賣毒品，係「槍毒合流」的典型大毒梟，偵訊後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送花蓮地方檢察署偵辦，並經地檢署聲請羈押張姓犯嫌獲准，現正持續追緝相關毒品及槍枝來源中。

▲▼鳳林警方前往麵攤內搜索，查獲大量毒品。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

鳳林分局分局長簡龍宏表示，在重要節日春節來臨前，警方持續針對轄內可疑之大型賭場、槍支工廠或詐欺機房等七類犯罪窩點執行清源專案，並打擊相關不法犯罪行為，呼籲民眾發現疑似犯罪處所從事不法犯罪行為，請務必提供轄區警方查緝清源，共同維護治安。

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