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屏東男報案遭搶劫　警戳破謊言…原來把公款拿去賭輸光了

▲恆春警方查獲賭場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警方查獲賭場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮劉姓男子報案指遭搶，恆春警方獲報深入追查，發現他沈迷網路賭博賭輸了，訊後依誣告及賭博罪嫌送辦，隨後查獲一職業賭場及簽注站，訊後將相關人員依賭博罪嫌送辦。

▲恆春警方查獲賭場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春警方查獲賭場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

恆春警方先前接獲一名劉姓男子報案稱遭人搶奪現金，警方獲報後相當重視，立即由偵查隊及派出所員警到場處置，詢問報案人被害過程，發現其說詞漏洞百出，經突破心防後，報案人才坦承是因沉迷網路賭博，將應支付工作用款項，作為簽賭花用，因而無力支付才謊報財物遭搶，訊後依賭博及謊報刑案誣告罪嫌移送偵辦。

恆警另接獲有職業賭場在轄區內流竄情資，隨即展開調查，偵查後發現有一隱身於倉庫內之賭場，隨即聲請搜索票執行搜索，查獲1麻將賭場，逮獲4名賭客及1名賭場主持人、賭具、賭資3千元等物品。

另持搜索票執行搜索查緝，在恆春鎮一處民宅，查獲犯嫌所經營「今彩539」簽注站，該嫌以高於官方賠率方式供人下注，投注80元若簽中「二星」可獲得5千3百元，簽中「三星」可獲得5萬7千元，吸引民眾下注，查扣賭資新臺幣320元；犯嫌等涉嫌賭博罪嫌分別移送屏東地方檢察署偵辦及依涉違反社會秩序維護法裁罰。

恆春分局分局長林明波呼籲，農曆春節將近，民眾領到年終或工作獎金後資金寬裕，部分民眾會將資金用來作為賭博之用，但法律無假期，法律不會因為某些特定節日就跟著「自動放假」，而該分局自今年以來已查獲賭博案4件7人，賭資達14萬餘元，恆警將針對職業賭場、六合彩簽賭站等賭博犯行加強查緝，以維護恆春地區良好社會風氣。

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