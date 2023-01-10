年終購物夯！警提醒記辨識三口訣　國內外偽鈔無所遁形

▲辨認真偽鈔 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆年關10天長假將至，現金、外幣使用頻率也將增加，有心人士也利用年關流出製作的假鈔，詐騙以現金交易為主的攤商，近期各縣市零星傳出有商家收到千元假鈔，還有顧客使用外送平台訂餐時用假鈔付款，讓外送員蒙受損失。部分偽鈔製作精良，真假難辨，民眾或攤商在收、付現金應仔細檢視，避免做白工。

屏東縣警方提出民眾牢記「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」三口訣，輕鬆掌握辨識要領：「看一看」：拿起鈔券迎光看一看，找找隱藏起來的浮水印和隱藏字。「摸一摸」：千元鈔券正面「1000」、「中華民國中央銀行」、「壹仟圓」、「防偽點」為凹版印刷，觸摸有凸起觸感。「轉一轉」：轉一轉鈔券，看看獨特的窗式安全線、變色油墨和光影變化箔膜。

近期尚有民眾因使用舊版鈔券「安一版」千元鈔因點鈔機誤判遭以妨害國幣懲治條例送辦之案例，若民眾對收到疑似「安一版」鈔券有疑慮，可查核以下特點破解，「安一版」千元鈔除圖樣與現行（安二版）略有差異（如下圖所示）外，其防偽技術亦有若干出入，例如：「安一版」沒有現行「光影變化箔膜」，且其「窗式安全線」在正面，現行則在背面，若掌握上述特點仍無法辨識，可逕洽各地金融機構諮詢，若民眾手上持有或因故取得「安一版」也可向金融機構換領新版鈔券。

美國是國內民眾經貿、旅遊及求學的首選地區，美鈔在國內兌換需求也相對強勁，如何辨別真偽也相對重要，1996年版的美鈔已具備完整的防偽功能，如浮水印、防偽安全線、紅藍安全纖維、變色墨水等。

2004年版的百元美鈔更新增三維安全條帶，使得新版美鈔真偽辨別較為容易，但因美鈔發行後均不回收，故市場上新、舊版美鈔均有流通，舊式美鈔防偽功能未完善，易遭偽造，部分製作精良美元偽鈔，猶需使用特殊光源顯微鏡搭配樣張鑑定確認，鑑定成本所費不貲，正本清源的作法，還是民眾應向合法金融機構或授權之外幣收兌處兌領外幣，避免向不明人士、銀樓兌換，或以偏離市場匯率取得，才能安心旅遊、採購。街