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屏東墾丁消防隊常訓　瑞士救護員主動參與跨國技術交流

▲墾丁消防分隊常訓，瑞士高級救護技術員取經 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲墾丁消防分隊常訓，瑞士高級救護技術員取經 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁地區為國內外知名風景區，遊客偶有緊急傷病或其他不時之需，向消防隊尋求幫助，因此需要有跟外國人基本溝通能力，處理遊客緊急救護等各種問題。

▲墾丁消防分隊常訓，瑞士高級救護技術員取經 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲墾丁消防分隊常訓，瑞士高級救護技術員取經 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

9日消防人員執行常訓救災器材訓練期間，有一外國人來隊表示濃厚興趣，經詢問該男子名Lucas，任職於瑞士蘇黎世地區，為該國緊急醫療系統專職救護高級救護技術員Emergency Medical Technician-Paramedic：簡稱TP)，對台灣救護SOP及器材種類非常有興趣，在完成當日訓練課程後，主管吳小隊長特別指示在隊同仁與其進行救護技術交流，針對EKG等器材差異，IV注射給藥種類，CPR流程等進行探討，該員對縣內救護能量的努力讚譽有加。

消防局說，瑞士與台灣同為地狹人稠之地理環境，Lucas表示，他為了取得TP證照，花了5年時間就學及訓練，完成論文取得學位後才正式值勤，該國採消防救災與緊急救護分行之雙軌制，與亞洲地區包含台灣以消防人員統包的制度不相同，在交流期間，雙方都有收穫，可說是成功國民外交。

墾丁消防隊為提升救護能量，除持續訓練精進技術外，亦鼓勵同仁積極考取高階TP證照，配合本年度自辦訓練，也遴選優秀同仁參與甄選，以期提高本身學能，守護民眾平安。

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