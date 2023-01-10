批高虹安搞錯棒球場給付金　竹市議員揭內幕：牽連多少公務員清白

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批高虹安搞錯棒球場給付金　劉康彥揭內幕：牽連多少公務員清白

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市議員劉康彥昨日（9日）表示，高虹安稱「市府已給新竹棒球場施工廠商11.7億元」的說法其實有誤，實際撥款金額為9.5億元，高虹安市府團隊在晚間8點18分於媒體群組發布新聞稿，內容提到至今確實只給付施工廠商9.5億元，是同仁誤刊新聞稿回應媒體的內容，「不精準的發言內容，牽連多少公務員清白」。

▲新竹棒球場。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安揭露新竹棒球場有152項缺失。（圖／新竹市政府提供）

劉康彥9日上午在臉書PO文直指，高虹安搞錯市府給付棒球場施工廠商的工程款金額，還貼出去年5月12日完成估驗的「新竹市立棒球場新建統包工程第16期工程估驗表」，截至該期，市府累計付給的款項是8億9406萬7243元，而據他了解，最近一次估驗是去年7月初，市府累計付給的金額是9億5450萬7796元，並非高虹安所說的11.7億元。

新竹市議員劉康彥批高虹安搞錯棒球場給付金額，「牽連多少公務員清白」。（圖／翻攝自Facebook／新竹市北區劉康彥）

▲新竹市立棒球場新建統包工程第16期工程估驗表。（圖／翻攝自Facebook／新竹市北區劉康彥，下同。）

劉康彥9日晚間再度於臉書PO文，文章第一句便是「高虹安承認錯誤了！但，一切都是市府同仁的錯。」他指稱，高虹安市府團隊在當日晚間8點18分於媒體群組發布一篇1100多字的新聞稿，內容提到新竹市立棒球場工程已估驗給付9億5450萬餘元，近日市府新聞稿所指尾款剩3000萬元的訊息，是市府同仁誤刊，導致高虹安誤會，此應特定為體育署對新竹棒球場的6億元前瞻計畫補助款，大約有3000萬元的尾款尚未撥付。

劉康彥說，這篇新聞稿的重點有2個，分別為高虹安承認市府至今確實只給付施工廠商9.5億元，以及11.9億元是「12億元減3千萬元」算出來的，「（高虹安）完全未釐清自己的角色已是一個城市的首長，不曉得自己發言的輕重，講錯話，還要怪市府同仁誤刊」、「不精準的發言內容，牽連多少公務員清白」。

劉康彥強調，高虹安如果很在意這3000萬元，「我要再次重申，請市長嚴厲要求施工廠商在契約規範下加速進行改善、加速把驗收工作做完，才是正辦！」

而對於上述說法，高虹安方面目前尚未做出其他回應。

▼劉康彥臉書全文。

新竹市議員劉康彥批高虹安搞錯棒球場給付金額，「牽連多少公務員清白」。（圖／翻攝自Facebook／新竹市北區劉康彥）

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