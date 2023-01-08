林智堅「親自監工」新竹棒球場畫面曝光！媒體人傻眼：以為在外拍

▲新竹市長高虹安揭露了新竹棒球場152項缺失，前市長林智堅「親自監工」的說法再度引起討論。（資料照／記者陳立勳攝）



記者柯振中／綜合報導

近日新竹棒球場爭議再度延燒，市長高虹安揭露了152項缺失，前市長林智堅「親自監工」的話題再度引起討論。對此，媒體人黃揚明挖出林智堅親自監工的畫面，照片中能看見林智堅戴著頭盔視察，也讓他不禁笑稱，這種樣子看起來比較像外拍。

黃揚明在臉書張貼了3張林智堅擔任新竹市長時監工的畫面，雖然看起來比較像外拍，但也證實林智堅「親自監工」的說法所言非虛，更是以「林自監」的諧音來稱讚對方。

▲黃揚明挖出林智堅「親自監工」的照片，稱讚對方是「林自監」。（圖／翻攝臉書／林智堅）



不過，黃揚明也分析了時間點，林智堅有一張倚在欄杆上的照片，是5月時所張貼，證明了林智堅就是要包商趕工、在7月讓職棒球賽如期開打的「主使者」，難道出事以後，林智堅完全沒責任嗎。

▼黃揚明認為，雖然照片看起來比較像外拍，但也證實「親自監工」的說法所言非虛。（圖／翻攝臉書／林智堅）



▲黃揚明認為，當時球場出包後，新竹市府製作的解決方案圖卡，與現在發生的狀況對比，簡直是為了廠商做掩護。（圖／翻攝臉書／林智堅）



此外，去年7月球場出包後，新竹市府立即製作了一張圖片，解釋草皮養護、碎石的解決方案。不過，黃揚明則開酸，這張圖片講得好像外野有碎石，只是因為草皮、細沙養護時間不足所導致，對比高虹安上任後，挖出紅磚、石塊與電線等廢棄物，這張圖片簡直是為了廠商做掩護。