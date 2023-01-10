快訊／《性侵害犯罪防治法》三讀　設私密影像限制瀏覽機制

▲立法院副院長蔡其昌主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近年韓國N號房、台灣Deepfake事件等數位性暴力案件層出不窮，被害人的性私密影像遭人隨意觀看、分享。為防堵數位性暴力，立法院會10日三讀修正《性侵害犯罪防治法》，明定網路業者對於性侵害犯罪嫌疑情事，應先行限制瀏覽、移除犯罪有關網頁資料、通知警察機關及保留相關資料，若無正當理由不願配合，可處6萬元至60萬元罰鍰，得按次處罰。不過，對於多位立委主張的「24小時下架機制」，三讀條文並未納入。

立法院推動性暴力犯罪防制4法修法，本會期已陸續完成《犯罪被害人權益保障法》、《中華民國刑法》修法，立法院會今天三讀修正《性侵害犯罪防治法》，目前即將進行《兒童及少年性剝削防制條例》修正草案二讀程序，盼補齊最後兩塊拼圖。

三讀條文規定，網際網路平台提供者、網際網路應用服務提供者及網際網路接取服務提供者若發現，或者透過主管機關知道有性侵害犯罪嫌疑情事，應先行限制瀏覽或移除與犯罪有關的網頁資料，並通知警察機關，此外，犯罪網頁資料與嫌疑人的個人資料及網路使用紀錄資料，應至少保留180日，以提供司法及警察機關調查。

此外，針對部分立委主張應建立「24小時下架機制」，考量仍有部份小型平台業者、非營利網站表達不同意見，條文內容未納入，僅在立法說明指平台應設置被害人申訴管道，而且要公開揭示。

倘若網路業者無正當理由不願配合先行限制瀏覽、移除下架資訊，三讀條文規定，可處6萬元至60萬元罰鍰，屆期未改善者得按次處罰，並得令其限制接取；另若因職務或業務知悉被害人身分，卻未保密，處6萬元至60萬元罰鍰。

另針對以強暴、脅迫等暴力手法違反他人意願拍攝性影像的加害人，除了刑罰處罰之外，《性侵害犯罪防治法》規定，亦須進行身心治療、輔導或教育、觀護特殊處遇、警察機關登記報到及查訪等相關社區處遇的監督輔導措施，以避免再犯。

三讀條文規定，加害人在徒刑執行期滿前，接受身心治療、輔導或教育後，經矯正機關評估小組評估認有再犯風險，得由法院裁定施以強制治療，執行期間為5年以下，經評估可延長，第一次延長期間為3年以下，第二次以後為1年以下，未按時到場處1年以下有期徒刑，或併科10萬元以下罰金。

此外，三讀條文規定，高中以下學校每學期應學習至少2小時性侵害防治教育課程，內容包括：尊重他人性自主、認識性侵害犯罪、處理性侵害危機、性侵害防範的技巧等，並規定幼兒園應實施性侵害防治教育宣導。

▲立法院會針對保留條文上演表決大戰。（圖／記者屠惠剛攝）