桃園又要停水！4行政區範圍時間曝光　預計影響7萬4487戶

▲桃園市龍潭區三坑抽水站日前因管線破裂停水。（圖／翻攝自Facebook／台灣自來水公司第二區管理處。）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市龍潭區三坑抽水站7日發生水管線爆管，水淹當地居民，也導致33.5萬戶停水，直到9日復水。對此，台灣自來水公司9日晚間發出公告，表示13日早上8時到下午5時會有多區停水，預計影響7萬4487戶。

台灣自來水公司9日晚間指出，為配合台電辦理龍潭場高壓保護電驛修換工程，因此有4個行政區13日將停水，分別為早上8時至下午3時的桃園市龍潭區高平里、中山里、九龍里、三林里、北興里、龍星里、上華里、永興里、中正里、中興里、龍潭里、建林里、祥和里、武漢里、東興里、富林里、大平里、三坑里、佳安里。大溪區/瑞源里、興和里、田心里、仁文里、三元里、光明里、一心里、仁和里、福仁里、月眉里、一德里、員林里、仁武里、康安里、仁愛里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

早上8時至下午4時的桃園市龍潭區黃唐里、八德里、高原里、凌雲里、龍祥里、三和里、百年里、聖德里、烏林里、上林里、烏樹林里。大溪區/福安里、復興里、南興里、仁美里、仁義里、新峰里、僑愛里、義和里、美華里、仁善里。復興區/三民里。

早上8時至下午5時的桃園市大溪區中新里、瑞興里。平鎮區/建安里、新安里、福林里、東勢里。八德區/瑞興里、福元里、瑞德里、瑞發里、福德里、興仁里、福興里、興中里、瑞豐里。

▲自來水公司提醒，請民眾提早於停水前6小時完成儲水。（圖／記者呂佳賢攝）



自來水公司提醒，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警；自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染；最後，若水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

自來水公司表示，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。