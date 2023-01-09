　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園又要停水！4行政區範圍時間曝光　預計影響7萬4487戶

桃園市因龍潭區三坑抽水站管線破裂停水。（圖／翻攝自Facebook／台灣自來水公司第二區管理處）

▲桃園市龍潭區三坑抽水站日前因管線破裂停水。（圖／翻攝自Facebook／台灣自來水公司第二區管理處。）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市龍潭區三坑抽水站7日發生水管線爆管，水淹當地居民，也導致33.5萬戶停水，直到9日復水。對此，台灣自來水公司9日晚間發出公告，表示13日早上8時到下午5時會有多區停水，預計影響7萬4487戶。

台灣自來水公司9日晚間指出，為配合台電辦理龍潭場高壓保護電驛修換工程，因此有4個行政區13日將停水，分別為早上8時至下午3時的桃園市龍潭區高平里、中山里、九龍里、三林里、北興里、龍星里、上華里、永興里、中正里、中興里、龍潭里、建林里、祥和里、武漢里、東興里、富林里、大平里、三坑里、佳安里。大溪區/瑞源里、興和里、田心里、仁文里、三元里、光明里、一心里、仁和里、福仁里、月眉里、一德里、員林里、仁武里、康安里、仁愛里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

早上8時至下午4時的桃園市龍潭區黃唐里、八德里、高原里、凌雲里、龍祥里、三和里、百年里、聖德里、烏林里、上林里、烏樹林里。大溪區/福安里、復興里、南興里、仁美里、仁義里、新峰里、僑愛里、義和里、美華里、仁善里。復興區/三民里。

早上8時至下午5時的桃園市大溪區中新里、瑞興里。平鎮區/建安里、新安里、福林里、東勢里。八德區/瑞興里、福元里、瑞德里、瑞發里、福德里、興仁里、福興里、興中里、瑞豐里。

▲▼新北市板橋運動中游泳池，明(8/10)日開放前防疫整備，座椅設間隔，另外設置口罩掛置區，以方便泳客下水前後放置口罩，淋浴間不開放，將蓮蓬頭拆除，開關打開也停水，吹風機也停電，希望泳客自行攜帶吹風機，置物區設置間隔放置物品。（圖／記者呂佳賢攝）

▲自來水公司提醒，請民眾提早於停水前6小時完成儲水。（圖／記者呂佳賢攝）

自來水公司提醒，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警；自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染；最後，若水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

自來水公司表示，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
桃園又要停水！4行政區範圍時間曝光　影響7萬4487戶
《炎上王世堅》遭批過火　錫蘭怒開噴
「D奶辣妹」尾牙場上台熱舞　正面曝光一票人看傻
她樂透才中3千萬元　買刮刮樂再中6千萬元
老公受不了「衣櫃滿還一直買？」　郁方1句神回萬網朝聖
網傳美售台「火山布雷系統」地雷清不掉？　事實查核中心回應
民進黨基層喊開除黨籍　王世堅暖心喊話：別再霸凌高嘉瑜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園又要停水！4行政區範圍時間曝光　預計影響7萬4487戶

「D奶辣妹」尾牙場上台熱舞！正面曝光一票人嚇傻：想逼退員工？

辦流水席還是飯店吵翻！律師曝3種喜宴「印象最深刻」：回家吃泡麵

線上購物驚見「偽藥」合利他命　食藥署追境外網站：可重罰1億

岳父傳「春聯書法3字」要他猜！神人解答竟是4字祝福

快訊／花蓮19:31發生規模4.7地震　最大震度4級

薑是老的辣！麻將新森活尋找老牌咖　豪送1年份東森幣

快訊／花東19：31地牛翻身！中台灣有感

高鐵年終獎金出爐！每人「基本月薪2個月」1／11到帳

過年「財運旺炸4生肖」！獎金一直領…財神爺黏著你狂吸錢

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

爸擦窗戶家事柴來幫忙！　玻璃轉霧「哈錯邊」超呆萌

桃園又要停水！4行政區範圍時間曝光　預計影響7萬4487戶

「D奶辣妹」尾牙場上台熱舞！正面曝光一票人嚇傻：想逼退員工？

辦流水席還是飯店吵翻！律師曝3種喜宴「印象最深刻」：回家吃泡麵

線上購物驚見「偽藥」合利他命　食藥署追境外網站：可重罰1億

岳父傳「春聯書法3字」要他猜！神人解答竟是4字祝福

快訊／花蓮19:31發生規模4.7地震　最大震度4級

薑是老的辣！麻將新森活尋找老牌咖　豪送1年份東森幣

快訊／花東19：31地牛翻身！中台灣有感

高鐵年終獎金出爐！每人「基本月薪2個月」1／11到帳

過年「財運旺炸4生肖」！獎金一直領…財神爺黏著你狂吸錢

NBA各隊為詹皇「可能喊賣我」做準備　熱火願意迎接他回鍋

啦啦女神泡湯「比基尼突被扯掉」！　尖叫抱胸網全炸：流量要爆了

桃園又要停水！4行政區範圍時間曝光　預計影響7萬4487戶

《炎上王世堅》遭批過火！　錫蘭怒噴：不喜歡別看，別裝道德魔人

「D奶辣妹」尾牙場上台熱舞！正面曝光一票人嚇傻：想逼退員工？

戴資穎10日中午迎今年首戰　麟洋配強碰日本頭號種子

RAM「美式皮卡」電動版首度亮相！變色玻璃車頂、電動中門成亮點

美股開盤「道瓊上漲100點」　延續上周漲勢

二伯喝爛醉大喊「好想生女兒！」　放飛自我網噴笑：瘋起來不得了

大專棒聯／哥哥王威晨提點克低潮　王威倫突破火球振臂歡呼

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

高鐵年終出爐！每人2個月1/11到帳

命理師抽今年國運籤！　演藝圈有人殞落

3生肖「癸卯兔年走大運」！專家：錢潮滾滾來

他開戰「全台一堆流水席人妻」　兩派吵翻

女同事尾牙「揶揄同事喪母」…老闆怒吼：夠了

更多熱門

相關新聞

5岔路口女騎士不禮讓遭踹車頭　中壢警回應了

5岔路口女騎士不禮讓遭踹車頭　中壢警回應了

民眾上傳行車紀錄影片，1名女騎士騎車行經中壢區5岔路口，機車及行人皆為綠燈號誌，女騎士未禮讓人行道上撐傘的男子險些發生擦撞，但該名男子不但口出髒話「幹X娘」，還伸出左腳猛踹機車車頭。中壢警分局表示，女騎士已違反道路交通管理處罰例，但踹車男涉嫌違反刑法第354條毀損罪，至9日未接獲當事人報案。

約教召同袍喝酒　色男深夜硬幫「吞吐」下場曝

約教召同袍喝酒　色男深夜硬幫「吞吐」下場曝

桃園今晨復水95％　居民洗版台水罵爆

桃園今晨復水95％　居民洗版台水罵爆

桃園男過斑馬線「機車0減速」他1動作被讚爆

桃園男過斑馬線「機車0減速」他1動作被讚爆

桃園遊覽車「0減速鬼切」狂按喇叭　騎士嚇傻

桃園遊覽車「0減速鬼切」狂按喇叭　騎士嚇傻

關鍵字：

自來水桃園

讀者迴響

熱門新聞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

TOYOTA將推不用50萬跨界休旅車！

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面