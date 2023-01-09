行人地獄之怒！桃園男過斑馬線「機車0減速」他1動作被讚爆：爽翻

▲桃園一名男子過斑馬線時遇到不停的機車。（圖／翻攝WoWtchou YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣「行人地獄」的臭名遠傳國外，甚至被多國認證，許多行人連走在斑馬線上都可能會出事。一名行人經過中壢區慈惠三街的路口時，遇到不減速禮讓的機車，氣得大罵髒話並用力踹了一腳，讓網友看完大讚「重播幾十次，爽翻」。

有網友目擊全程，將行車紀錄器投稿到「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」。影片顯示，一名撐傘的男子在行人燈亮著時走在斑馬線上，但一名騎士看到後卻沒有想要減速的意思，直到靠進行人才剎車。

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男子看到機車逼近不到1公尺的距離時，立刻抬起左腳防禦，用力踹了機車的車頭一下並大罵，「X掰咧，X你X！」接著繼續過馬路，機車騎士也彷彿甚麼都沒發生似地騎走。

▲男子踹完機車後大罵髒話。（圖／翻攝WoWtchou YouTube）



網友看完紛紛留言，「重播幾十次，爽翻」、「男子用腳與對方來車打招呼台灣的禮貌真是令人暖心」、「這路口證實了不管斑馬線退到哪，不讓的駕駛就是不讓」、「他實踐我在腦內演練過無數次的畫面，佩服」、「行人打不禮讓機車應該會流行起來」、「想到上個月高雄某國中生使用掌擊後視鏡」。

也有人出面喊話，希望台灣的駕駛們可以多禮讓，「我住新北靠近工業區處，在台北市上班。台北市車輛幾乎都會提早停下來讓行人，但新北住家附近的車輛則很多不讓的，尤其是閃光紅黃燈且行人較少的路口斑馬線處（我都乖乖按鈕等綠燈再過）。禮讓有可能是一種氛圍，會慢慢感染周遭。希望會禮讓行人的駕駛能繼續加油。」