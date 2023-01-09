桃園今晨復水95％　居民洗版台水罵爆：一樣沒水95％是騙鬼嗎？

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市因龍潭區三坑抽水站7日因管線破裂，造成楊梅、平鎮、中壢、大園等8個地區用戶停水長達30多個小時，自來水公司今日（9日）凌晨0點公告，復水進度已達到大約95％。但還是有許多當地網友留言抱怨水沒有來，「大園水還是沒來」、「平鎮現在早上5點30分，還是沒水」、「清晨4點40分中壢、過嶺、青埔依舊沒水啊」。

▲工作人員連夜搶修。（圖／翻攝自Facebook／台灣自來水公司第二區管理處，下同。）

針對三坑抽水站一事，台灣自來水公司第二區管理處長呂崇德說明，三坑抽水站因鋼管老舊產生破裂，詳細原因仍有待進一步檢查，後續已採用另一套管線系統，經測試後已恢復供水，自來水公司9日將與停水受災戶進行協商，預計10日舉行協商會議，採從寬、從速的方式處理賠償事宜，預估災損金額在10萬元以內的案件，可於農曆年前完成賠償。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲自來水公司表示復水進度已達到大約95％。

自來水公司9日凌晨0點也在臉書PO文公告，台水二區處三坑抽水站一期1350mm-SP原水管破漏封板搶修，8日晚間12點前復水進度已達到大約95％，未達100％是因為尚有部分用戶位於高地、管末端或零星散戶內線問題尚待勘處，對於搶修困難致延後復水以及停水期間所造成的不便，台水二區處再次向用戶表達歉意。

不過，文章公開之後，許多當地居民紛紛在文章底下留言抱怨，自己所在的地區根本沒有復水，「大園水還是沒來」、「平鎮現在早上5點30分，還是沒水」、「95％？清晨4點40分中壢、過嶺、青埔依舊沒水啊」、「平鎮一樣沒水啊，在龍潭旁邊而已，95％騙鬼嗎」、「我住平鎮市區附近，現在水龍頭還是沒水」、「完全沒水啦，是要等多久」。

▼居民抱怨水根本還沒有來。