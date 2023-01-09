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社會 社會焦點 保障人權

5岔路口女騎士不禮讓　他罵「幹X娘」還踹車頭！中壢警回應了

記者楊熾興／桃園報導

民眾上傳行車紀錄影片，1名女騎士騎車行經中壢區5岔路口，機車及行人皆為綠燈號誌，女騎士未禮讓人行道上撐傘的男子險些發生擦撞，但該名男子不但口出髒話「幹X娘」，還伸出左腳猛踹機車車頭。中壢警分局表示，女騎士已違反道路交通管理處罰例，但踹車男涉嫌違反刑法第354條毀損罪，至9日未接獲當事人報案。

▲撐傘男不滿機車女騎士未禮讓人行道上的他，口出髒話還伸腳猛踹機車車頭。（圖／民眾提供）

▲撐傘男不滿機車女騎士未禮讓人行道上的他，口出髒話還伸腳猛踹機車車頭。（圖／民眾提供）

有民眾上傳社群Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台行車紀錄影片，1位機車女騎士行經桃園市中壢區元化路與慈惠三街五岔路口，從元化路271巷口綠燈右轉朝慈惠三街方向行駛，行經該路口時，雖然雙方皆為綠燈，未禮讓慈惠三街欲穿越人行道的撐傘男子，險些發生擦撞，該男則口出三字經，並伸出左腳猛踹機車頭後離去。

中壢警方表示，女騎士已違反道路交通管理處罰條例第44條2項，未禮讓行人，先行通過，將處新臺幣1,200 元以上3,600 元以下罰鍰。而該行人踹機車的動作，已涉嫌違反刑法第354條毀損罪，但轄區中壢分局至今日未接獲當事人報案。經勘查現場5岔路口較為複雜，恐有造成用路人誤判，本分局將會同權責單位交通局辦理會勘調整號誌秒差，以維護用路人安全。

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