PTT八卦板批鬥民進黨擋「平均地權」　高嘉瑜打臉鄉民曝表決真相

▲這張表決圖出現在PTT時，一大票網友批鬥民進黨擋「平均地權」。（圖／翻攝自立法院）



記者林彥臣／綜合報導

立法院本會期將屆，立法院會9日上午通過討論事項議程，除了中央政府總預算案外，包括攸關打炒房的《平均地權條例》均列入優先議案，最快明天完成三讀程序。但是在PTT八卦板上，有網友貼出在時代力量黨團提出的「平均地權條例變更議程」的表決結果，照片中民進黨立委都投下反對票，痛批民進黨擋「平均地權」。對此立委高嘉瑜就在臉書上，PO出表決真相打臉PTT鄉民。

網友在該則PTT八卦板的PO文中留言表示，「高嘉瑜果然很會裝」、「哈，藍綠一起炒房」、「再投民進黨年輕人乖乖當房奴嘿」、「不要懷疑民進黨炒房的決心」、「說個笑話，民進黨的良心，結果投下反對耶」、「都說民進黨炒房一流的，當然不給過」。

▲高嘉瑜在臉書PO出表決真相，打臉鄉民批鬥民進黨擋平均地權。（圖／翻攝自立法院）



對此立委高嘉瑜在臉書上PO出「變更議程民進黨黨團提議」的表決圖打臉，「今早院會，民進黨團提案變更議程，將原定於明日院會討論事項第二案的平均地權條例改列第一案，並非如外界所傳，民進黨去阻擋平均地權條例修正草案通過」。

高嘉瑜說，「今日院會為變更議程表決並非法案表決，時代力量議程提案雖被否決，但時代力量委員對於民進黨的變更議程投票還是投下贊成。因民進黨與時代力量的議程提案皆為優先處理平均地權條例修正草案，將其改列為第一案。明日院會表決，嘉瑜定將全力支持平均地權條例修正案儘速通過！」