綠營三連敗！基層喊「開除高嘉瑜、王世堅黨籍」　陳其邁說話了

▲基層要求開除高嘉瑜黨籍。（圖／記者呂晏慈攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨在九合一大選後三連敗，有地方基層黨員及幹部點名，立委高嘉瑜及台北市議員王世堅是「自己人打自己人！」要求開除黨籍。對此，民進黨代理黨主席陳其邁今（9）日回應表示，相信從政的黨員都深刻了解到說怎麼樣能夠讓黨更好，大家都有相當高的共識，意見不同也難免，這些都會充分尊重。

民進黨近來面臨選舉三連敗，對於吳怡農參戰北市立委補選失利，陳其邁今天表示，會虛心接受結果，也持續進行檢討，「怎麼樣能夠重新獲得人民的信賴，擴大民進黨的支持基礎，我們正在努力、持續檢討，希望說在未來幾場選舉能夠更努力。」

▲民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁也稱讚吳怡農在這次選舉展現了君子風度，不抹黑、不謾罵，提出很多政見贏得人們的支持。他說，吳怡農樹立了一個新的政治文化，對於他的努力、他的認真，還有他選舉過程所展現的風度，給予高度肯定，希望他能夠繼續的努力。

他強調，選舉過後又是新的一天的開始，還是希望政策能夠更接地氣，另外在組織、文宣部分，也有很多要檢討的地方。

至於選後黨內和黨員都有聲音，希望開除高嘉瑜和王世堅黨籍。陳其邁回應，民進黨是一個大開大闔、百花齊放的政黨，各種的聲音都有，這都充分尊重，他相信民主可以說是民主進步黨在創黨以來，大家都非常堅持的一種價值，難免會有一些意見不同。

陳其邁接著說，其實民進黨不管是在各類的黨的運作或者是黨團的運作，都有一定的規範，他也相信從政的黨員都深刻了解到說怎麼樣能夠讓黨更好，這個大家都有相當高的共識，意見不同也難免，這個部分都充分尊重。

另外，陳其邁也被問到接下來南投立委補選要怎麼拚勝選？他則表示，蔡培慧是一個相當優秀的候選人，也實實在在，也有非常豐富的學養，擔任過中部的執行長，相信她一路從社運到擔任政治的工作，都是值得信賴的最好的一個選擇。