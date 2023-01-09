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吸收高嘉瑜增一席港湖立委？　柯文哲：想太多！她對民進黨忠心

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前一句「超徵稅收是行政失靈」，引發綠營炸鍋，而基進黨台北黨部主委吳欣岱證實有在準備參選港湖立委，普遍預期可能會威脅到高嘉瑜立委席次。被問到會不會考慮2024吸收高嘉瑜，替民眾黨爭取港湖立委？民眾黨主席柯文哲9日表示，「想太多了！」不覺得高嘉瑜對民進黨不忠心。

▲▼柯文哲拜訪基隆市政府。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲拜訪基隆市政府，左一為基隆市副市長邱佩琳。（圖／民眾黨提供）

柯文哲9日上午拜訪基隆市政府，與基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳等人進行閉門會談，並於會後一同接受媒體訪問。針對高嘉瑜言論引發民進黨內人士批評，甚至傳出黨紀處理的聲音，2024會不會吸收高嘉瑜替民眾黨爭取港湖一席立委？柯文哲直言，「想太多了！高嘉瑜還是民進黨的，只是講話比較直而已。」

柯文哲認為，團隊裡有時候要容許講話比較直白的人，「其實我不覺得她（高嘉瑜）對民進黨有什麼不忠心或不好，不需要這樣去看她，對王世堅也是一樣。」

至於倘若高嘉瑜真的被送黨紀處分的話，會不會覺得民進黨路線走歪了？柯文哲說，一個團隊裡面有不同聲音是正常的事，百分之百相同只有北韓才能做到，「有時候用比較寬容態度去看，我不認為王世堅或高嘉瑜對民進黨有什麼不忠心 或惡意，我從來不認為，他們還是很愛護民進黨的。」

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