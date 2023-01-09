新北驚見「雙斧怪客」當街追路人！他嚇壞奔逃報警...竟是認錯人

▲新北驚見雙斧怪客追砍路人 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區龍門路日前一個午後，竟然有人雙手各持1把斧頭，在麥當勞外、當街追趕路人，民眾見狀急忙奔逃，驚嚇報案；警方獲報趕抵，當場逮捕39歲藍姓工人，被追的楊男奔出指認：警察大人，就是他！原來藍男想尋仇，但根本認錯人，訊後依刑法恐嚇罪嫌函送偵辦。

事件發生在新北市三重區龍門路、仁愛街口，6日下午1時許，許多民眾目擊有人手持雙斧追趕1個年輕人經過麥當勞騎樓，大家都嚇壞了，趕緊奔逃外，也連忙報警，距離此處僅約200公尺長泰派出所員警獲報迅速趕抵。

見到警察到場，32歲楊姓男子衝出來求助，引導警方在附近逮到尚未逃離的藍姓工人，警方當場查扣2把斧頭，帶回派出所調查。藍嫌供稱自己是粗工，騎機車常帶著工具箱，當時路過瞥見楊男，覺得很像是之前跟他發生停車糾紛的對象，便掏出2把斧頭打算上前理論，結果楊男拔腿就跑，於是他立刻去追，最後因為追不上而放棄。

楊男則說，他根本不認識藍嫌，是突然看見有人拿著斧頭不懷好意靠近，本能反應快跑逃命，過程中還跌倒造成雙膝擦挫傷，後來他認為僅皮肉傷，不必就醫，不願提告；藍嫌向警方坦承，持斧追人，警詢後將他依恐嚇罪嫌函送地檢署偵辦。