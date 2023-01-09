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性侵防治法修法條文恐「性污名化」！婦團籲再協商、加強影像下架

▲▼針對立院將三讀通過《性侵害犯罪防治法》、《兒少性剝削犯罪防治條例》修正草案，對此立法委員王婉諭與兒童福利聯盟、台灣展翅協會、婦女救援基金會、勵馨基金會等團體召開記者會，提出幾項修法主張。（圖／婦女救援基金會）

▲針對立院將三讀通過《性侵害犯罪防治法》、《兒少性剝削犯罪防治條例》修正草案，立法委員王婉諭與多個兒少、婦女團體，提出幾項修法主張。（圖／婦女救援基金會）

記者林育綾／台北報導

立法院預計於明（10）日三讀通過《性侵害犯罪防治法》、《兒少性剝削犯罪防治條例》修正草案，對此立法委員王婉諭與多個兒少、婦女團體召開記者會，提出幾項修法主張，包括再協商條文中「性汙名化、標籤被害人」的文字；更訴求中央完善「影像移除機制」，讓被害人隱私更受保障。

王婉諭與兒童福利聯盟、台灣展翅協會、婦女救援基金會、勵馨基金會等團體召開記者會，提出幾項修法主張。王婉諭表示，雖然肯定行政院版「性侵害犯罪防治法」增訂「移除性私密影像」的法源依據，「兒少性剝削防制條例」增訂「比對、限制瀏覽同一性影像」，但仍有四大點可以改進的內容。

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首先，為了限制違法內容的散布，網路服務業者除了受到政府通知移除影像以外，也應同時對濫用服務的使用者進行相應的處置，例如「限制犯罪帳號的使用權限」。

第二，成人性私密影像的移除應比照《兒少性剝削防制條例》作法，業者須比對該平台中所有同一的性影像，並整批下架移除。第三，政府應鼓勵或要求業者進行內容自律、建立相關移除違法內容的機制，以及建立使用者的申訴管道。

第四，明定網路服務業者若有正當理由未盡速下架違法影像而不受裁罰；然而，其下架和改善義務仍然存在，主管機關得指示繼續下架和做出需要的改善。

▲▼針對立院將三讀通過《性侵害犯罪防治法》、《兒少性剝削犯罪防治條例》修正草案，對此立法委員王婉諭與兒童福利聯盟、台灣展翅協會、婦女救援基金會、勵馨基金會等團體召開記者會，提出幾項修法主張。（圖／婦女救援基金會）

▲針對立院將三讀通過《性侵害犯罪防治法》、《兒少性剝削犯罪防治條例》修正草案，立法委員王婉諭與多個兒少、婦女團體，提出幾項修法主張。（圖／婦女救援基金會）

婦援會執行長杜瑛秋表示，2022年婦援會接獲241件「數位性暴力」求助案件，其中10.73%屬於兒少案件。在實務經驗中發現，由於網路及數位發達，交友軟體、網路遊戲盛行，無論是兒少或成人，都更容易被網友性誘拐、誘騙取得性影像，進而被威脅恐嚇要散佈，對他們勒索金錢、要求性行為、性影像、要求性販賣比例增多。

婦援會探究原因發現，人們對於數位性隱私沒有概念，更沒有界線；修法通過後，期待「數位性隱私教育」提前到幼兒園兒童及其家長，降低被性誘拐、性誘騙的風險。

杜瑛秋也提到，婦援會發現被害人性私密影像仍有「無法被下架」，持續被上傳再散佈，甚至以檔案方式讓網友下載的問題。不管是成人或兒少的性私密影像，被散佈且不斷被下載、分享，都會造成其身心創傷與生活影響，創傷壓力與實體性侵害案件相同，且會因再度被散佈轉傳不斷重複，造成創傷復原困難與緩慢。

她呼籲此次修法，應增加網路業者被通知（包含被散佈之被害人）後於「24小時內下架」，才能減少持續被轉傳再散佈的機會，增進修復創傷、生活穩定。

兒福聯盟資深主任李宏文表示，樂見立院修法採納民團主張，加重拍攝、散布、播送兒少性影像者的刑責，並擴大通報對象、增列持有兒少性影像者的罰則，初犯即科處刑責等。

李宏文同時呼籲，政府應強化各項配套機制，包括擴編兒少性剝削防制相關人力與經費，落實新法規定。兒少網安教育應加強辨識網路誘拐、性剝削等新型犯罪手法，改採受害案例「情境式演練」方式。另外各部會應停止互踢皮球，中央盡速成立兒少網路安全專責主管單位。

展翅協會陳逸玲秘書長表示，網路誘拐行為應立法；而修法雖然提高了刑責，但需要充足的犯罪偵查人力及資源，才能確保遏止犯罪；還需要兒少友善的司法流程，避免被害人二次傷害。

勵馨基金會王淑芬副執行長表示，在2022年勵馨基金會所服務的105位兒少性剝削對象中，遭受「數位性暴力」威脅的有51.43%，被害樣態的前三名，分別為「散布性私密影像與個資」達79.6%為最高，其次為「性勒索」42.6%，第三為「網路性騷擾」14.8%，顯見數位性暴力對兒少的傷害。

王淑芬代表勵馨呼籲，為保障兒少身心健康權益，應有24小時先行限制瀏覽、移除犯罪有關網頁資料的機制。此外特別強調，此次行政院版條文將性影像定義為「客觀上足以引起性慾或羞恥行為的影像或電磁紀錄」等文字十分不妥，不僅將性汙名化、也標籤被害人，希望能再有進一步協商的空間。

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