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麥卡錫上任　陸學者：美對華政策將「越來越偏激」

▲▼ 美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）如願執起聯邦眾議院議長槌，成為美政壇排名第3的人物。（圖／路透）

▲美國眾議院議長麥卡錫。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國外交學院國際關係研究所教授李海東近日表示，美國眾議院新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）上台之後，可能導致國會與白宮的對華政策，呈現總體越來越偏激的格局。

根據《環球時報》報導，李海東8日受訪時指出，麥卡錫作為眾議長上台後，國會與白宮在對外政策，尤其是對華政策的主導權爭奪問題上會相互施壓，比拼誰更強硬，「最終可能出現，國會和白宮對華政策總體越來越偏激的格局。」

李海東提到，白宮近段時間在對華政策上顯示出一定的柔韌性和靈活度，這為中美關係帶來一定的騰挪空間，但麥卡錫和美國國會顯然不願看到這樣的局面出現，「因此，在對華總體戰略上，國會和白宮將會在方式手段上有更多較量。」

▼美軍航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）。

▲▼美軍航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

李海東也強調，「麥卡錫當選眾議長後，在涉台、涉疆、涉港、南海、人權等問題上的操弄可能更高調偏激。」

另外，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅去年底也曾說，隨著美國中期選舉之後共和黨對眾議院的把控，與拜登總統的相應「跛腳」，在遏制、打壓中國成為美國共識的背景下，美國各政黨與各系統大概率上會競相打「台灣牌」，以便在國內獲取聲量，並從台灣獲取利益，「在這種背景下，也鑑於裴洛西（Nancy Pelosi）安然竄台並獲得高額回報，台美必將繼續勾結，包括策劃即將上任議長的麥卡錫竄台。」

唐永紅認為，屆時，為了加以有效反制，並終止「破窗效應」，特別是為了「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，中國應不會像先前應對裴洛西那次一樣「雷聲大，雨點小」，將被迫「採取一切必要措施」，甚至不惜「使用武力」，展開堅決的反分裂、反干涉的鬥爭。

唐永紅強調，「風高浪急的台海，因台美勾結與中國的強力反制，很可能掀起驚濤駭浪，甚至徹底掀翻兩岸的和平之舟！」

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