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快訊／歷經15輪投票！麥卡錫當選眾院議長　美164年來最大僵局落幕

記者葉睿涵／綜合報導

美國眾議院自當地3日開議以來，遲遲無法完成選出眾院議長的首要任務，導致政事停擺。在經過連續4天、14輪的選舉失利後，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）終於在第15輪投票中，成功以216票當選眾議院議長。

綜合外媒報導，共和黨在去年的期中選舉中，暌違4年再次奪得眾議院控制權，不過眾議院今年首次開議就在議長選舉上卡關。原本呼聲最高的共和黨領袖麥卡錫，因與自家陣營部分黨員發生意見衝突，導致他連續多輪投票都無法出線。

▲▼麥卡錫。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥卡錫當選眾院議長。（圖／達志影像／美聯社）

眼見選舉遲遲無法產生結果，麥卡錫在當地6日與黨內極右翼進行協商後，一口氣翻轉了15張反對派選票，讓他距離議長槌僅剩一步之遙，可惜仍在第14輪選舉中以1票之差落敗，共和黨議員也因此在眾院內當眾發生口角。

所幸，在第15輪投票中，麥卡錫最後還是以216票贏得了選舉，順利從民主黨裴洛西（Nancy Pelosi）手中接棒成為眾議院議長。報導稱，這是美國眾議院自1859年以來，歷經最多輪表決的議長選舉，而麥卡錫的對手，即民主黨非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）則獲得212票。美媒透露，麥卡錫為了這把議長槌，對黨內議員做了非常多退讓。

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