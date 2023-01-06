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破164年來紀錄！美眾院議長11輪投票仍選不出　麥卡錫還得拉票18席

▲▼美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）挑戰議長直至第11輪選舉，皆未能超過當選門檻。（圖／路透）

▲美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）挑戰議長失利，直至第11輪投票結束，得票數皆未能超過當選門檻。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國聯邦眾議院議長選舉截至美東時間周四（5日）晚間已結束第11輪投票，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）仍差18席議員的支持，票數才足以達到當選門檻，成為自1859年、迄今164年以來，歷時最久的一次議長選舉。隨後，眾議院經動議已投票決定先休會至周五中午。

根據CNN報導，美眾院議長難產，導致眾議院已經連續第3天休會，但加州共和黨眾議員麥卡錫在5日晚間的最新第11輪投票中獲得200票，相較於民主黨領袖傑佛瑞（Hakeem Jeffries）得到黨團212席的一致支持，麥卡錫自3日開議以來始終未能獲得共和黨內強硬派的支持，仍然無法達到當選議長的218票門檻。

報導指出，據去年11月期中選舉結果，共和黨在新一屆眾議院以222席對212席取得微小席次優勢，麥卡錫若想拿到218票進而當選議長，最多只能有4名共和黨人跑票。

目前共和黨人之間仍在進行談判協商，眾議院也已經投票決定將休會至美東時間5日中午，在新議長持續難產的情況下，眾院事務幾乎呈現停擺狀態，甚至無法進行任何新科眾議員的宣誓就職，遑論舉行聽證會、討論立法等議程。

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