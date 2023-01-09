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他開戰「全台一堆流水席人妻」很會裝！要房要錢要婚禮...兩派吵翻

▲流水席人妻。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲Kelly為準人妻，右為小姑。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

日前一名準人妻在網路上發文嫌棄「流水席」，還酸夫家是鄉下人，讓未來小姑怒參戰，指控小倆口想在台北買房，結果父親幫出600萬元，女方竟要求房子登記自己名下。對此，就有網友開酸，台灣其實有很多「Kelly a（指準人妻）」，都是要錢、要房、要婚禮，只是一開始很會裝。

該網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，直呼「其實啊，目前全台大概8、9成的女生都會出現Kelly a的行為，連在貼文底下酸Kelly a的也大多是」，只是這些人暫時把雙標的人格給隱藏起來了。

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原PO認為，有很多女生一開始都很會裝、不敢講，但論及婚嫁、談到結婚宴客的環節時，「大部分都會變身成為Kelly a的翻版」，要房卻不出錢、要求登記自己名下；要錢，即要求聘金；要氣派的婚禮，要國外的婚紗、飯店宴客，而他看過最扯的就是，女生覺得自己連50萬元都不應該出，「因為這是男生應該給的」。

不過原PO也說，即便台灣有很多「Kelly a」，但還是有極少數會互相著想的女生，「全台灣的Kelly a快現形吧！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

貼文曝光後，底下網友戰翻了，「8、9成太誇張，K女這種才1、2成而已好嗎」、「你別一竿子打翻一條船，像Kelly的這種女生在台灣大概只有1到2成而已」、「那你蠻可憐的，都只剛好認識這種女生」、「Kelly是個案，代表不了台北人、更代表不了女性同胞」、「不否認有這樣的女生，但我覺得不會是多數」。

還有網友質疑，「你才是Kelly a本人吧？少在那邊拖大家下水」、「你確定你不是Kelly a」、「你是不是Kelly？居然認為這種行為是常態」、「你是本人還是親友團」。

不過，也有少數網友認同原PO，「認同！其實Kelly a到處都有，但重點是她們嘴沒那麼囂張」、「真的很多女生要求男生要有房才肯結婚，生產要去月子中心，如果男生稍微表示一下負擔太重，就會被嗆，然後就一堆讚女生頭腦清楚沒被昏頭」。此外，更有網友認為這系列的文章根本是創作、反串文，只是想吸引大家討論而已，不必太認真。

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