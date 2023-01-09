找工作送祝福　永康就業中心福氣御守過新年

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心為讓找工作或洽公民眾能一起感受年節喜氣，掃除疫情陰霾，舉辦「御守福氣年」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



過年將屆，勞動部雲嘉南分署永康就業中心為讓找工作或洽公民眾能一起感受年節喜氣，掃除疫情陰霾，舉辦「御守福氣年」活動，1月11日至13日至永康就業中心及各鄉鎮台洽公的民眾，即送精美手作御守、金免紅包袋及春聯，祝福民眾兔年鴻運開，職場順利、身體健康、福氣一整年，每日限量送完為止。



永康就業中心表示，御守在日本有各種祝福與平安的含意，在宗教中的意思是護身符，永康就業中心同仁在過年前夕由同仁手作，並在御守寫上各種祝福及激勵文字，讓民眾充滿正能量渡過幸福平安的兔年。



另永康就業中心為協助民眾找到合適工作及因應企業年後人力需求，特於1月30日下午1時30分至3時30分，於中心2樓多功能教室(永康區東橋里東橋二街18號)辦理聯合徵才活動，當天有7家廠商設攤共提供220個職缺。





活動當日設攤的廠商有府城汽車客運股份有限公司、微笑單車股份有限公司(捷安特YouBike)、美喆國際企業股份有限公司、群品餐飲股份有限公司(石二鍋、12MINI)、統一實業股份有限公司、易昇鋼鐵股份有限公司、南光化學製藥股份有限公司等220個工作機會。其中府城汽車客運市區公車駕駛薪資達45K-56K、微笑單車公司(捷安特YouBike)的維調專員薪資30-39K、易昇鋼鐵技術員薪資薪達45K以上，並有多個職缺符合僱用安穩計畫，民眾如符合安穩資格就業4個月便可領2萬元的紅包，歡迎有找工作及轉職需求的民眾把握機會。



永康就業中心還說，過年後會有一波轉職熱潮，企業也有求才需要，所以特別在過年後辦理徵才活動，且為了讓求職民眾整年都有好彩頭，當日來參加徵才的民眾均可獲得精美手作福氣御守，希望能為民眾帶來一年的好運，也祝福民眾在工作上都能順利，找到合適工作，另外年後會有多場年後轉職的徵才活動，請民眾多加留意分署網站。



欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。