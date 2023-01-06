婦堅信老師帶她賺大錢...想貸款千萬投資　警方與家人聯手阻詐

▲桃園市李姓婦人深信網路老師可以帶她賺大錢。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市68歲李姓婦人在網路上認識一名網友自稱為股票分析師，對方向李婦分析股票趨勢，以利多等話術誘騙李婦投入資金，李婦深信老師不疑，並至行庫欲貸款1000萬元投資股票，員警獲報趕到並連繫渠女兒及女婿到場一同勸阻，經警方舉新聞案例與家人耐心溝通許久，終讓李婦放棄貸款的念頭，保住辛苦累積的老本。

▲▼員警與家人耐心勸阻終讓她放棄貸款千萬元投資股票。（圖／龜山警分局提供）

5日12時許龜山分局龜山派出所警員潘治凡、警員呂尚軒執行巡邏勤務，接獲合作金庫龜山分行報案稱老婦人疑似遭詐騙，遂即前往現場處理。經了解，李姓婦人在網路上認識自稱為股票分析師，並以高獲利穩賺不賠等話術誘騙李婦加入投資平台「Capital」，李婦深信高報酬之迷思並將對方奉為老師，至銀行申請1000萬元之貸款，匯入投資平台購買指定股票賺取高利。

警方再三向婦人強調此為常見的假投資真詐騙手法，並提供相關新聞報導案例，但是婦人仍態度堅決，堅信自己是正常投資不是詐騙，說完想掉頭離開，警方深怕婦人再前往別家銀行申請貸款，便請李婦先配合返回派出所，並聯繫渠女兒及女婿到場，經員警及家人努力溝通1個半小時之久，終於打消念頭相信警方同意不再貸款，順利保住1000萬元。