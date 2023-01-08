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分析／王鴻薇複製團體戰策略　成功圍剿吳怡農「一個人的武林」

▲▼王鴻微競選總部受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲王鴻微競選總部受訪，並自行宣布當選。（圖／記者莊喬迪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市立委第三選區補選（中山、北松山）國民黨候選人王鴻薇對上民進黨候選人吳怡農，今（8）日晚間結果揭曉，由王鴻薇順利接下同黨台北市長蔣萬安的立委遺缺。王鴻薇的勝選，可謂複製去年大選國民黨「團體戰」策略，無論陸戰或空戰都全黨總動員；反觀吳怡農「一個人的武林」曲高和寡，加上民進黨去年選後持續內鬥，結果似乎不令人意外。

去年九合一大選，國民黨以「北北基桃連線」「實實在在連線」「十全十美連線」大打團體戰，最終獲致空前佳績。延續此一策略，台北市立委第三選區補選從一開始提名階段便「全黨勸一人」，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安、戰鬥藍領導人趙少康，都勸進王鴻薇參戰。

在王鴻薇點頭應允之後，國民黨更是全黨總動員輔選，包括黨中央設立「立委補選快打部隊」、青年團組織青年輔選戰隊；地方諸侯新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑接力合體；黨內同志亦輪番陪她掃街，當中高雄市議員陳麗娜、前台南市長候選人謝龍介、前嘉義縣長候選人王育敏遠道北上，選前還有高達40位黨公職為其路口拜票；而台北市長蔣萬安為了順利交棒，派出具有即戰力的「蔣家軍」，從一開始就全力幫忙，熟門熟路替王鴻薇串連基層組織。

反觀吳怡農，其起手式聲稱對外不打負面選戰，但卻對內挑起民進黨黑道問題，要求處理前中常委黃承國。由於黃承國曾任民進黨台北市黨部主委，其所屬台北英系深具基層組織實力，對吳怡農此舉深感不解，此後便只有「形式整合」。其實政治無非是要團結一切力量，王鴻薇在選戰中也曾面對副議長葉林傳、中常委蕭景田涉黑爭議，但她從未口出惡言、更未要求黨中央處理，王吳政治意識的差距由此可見一斑。

至於空戰方面，吳怡農延續其2020年立委選戰經驗，主打清新牌，當年他提出「18歲公民權」、「下架吳斯懷」等政見，確實令人耳目一新。這次吳怡農則提出「松機遷建」、「以稅還債」等政見，只不過面對國民黨的團體戰及空戰實力雄厚的王鴻薇，他這次可謂踢到鐵板。

首先「松機遷建」政見，不只被王鴻薇點出有軍事以及醫療問題，就連民進黨主政下的國防部長邱國正都不予苟同。再來「以稅還債」政見，則是徹底被王鴻薇「還稅於民」的光芒掩蓋，特別在藍軍團體戰高歌猛進之下，民進黨政府最終採納「還稅於民」，全國每人都發放6千元，無疑是打臉吳怡農。

回顧這場補選，正如朱立倫所言，這是九合一大選的延長賽；只見民進黨氣若游絲，就連總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都未試圖藉這場選戰搏一個觸底反彈，面對蔡蘇缺席輔選，吳怡農解釋「基於維安考量，所以沒有規劃」，而在綠營天王多所缺席之下，難怪他在這場選戰屢被譏諷「一個人的武林」。

反觀國民黨在王鴻薇身上，則是延續九合一勝選氣勢，天王大咖都歡欣鼓舞前來助陣，朱立倫、侯友宜、蔣萬安、趙少康都不只一次站台輔選，因此今晚「藍勝綠敗」的結果並不令人意外。最後，本場選戰中所採用有關提名機制的「王鴻薇模式」，亦或是輔選機制的「團體戰模式」，會否複製於2024立委大選，值得未來進一步觀察。

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