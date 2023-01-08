學測倒數5天　拜文昌帝君「小心入錯門」成績有去無回

▲專家提醒，入廟要右進左出。圖為板橋慈惠宮。（圖／記者許靖騏攝）



記者楊惠琪／台北報導

大學學測將於本周五（13日）起一連三天登場，考前倒數5天，不少考生和家長會到廟裡祈求文昌帝君的保佑，新北市政府整理文昌帝君祈福攻略，提醒考生祭拜文昌帝君有標準SOP，進入文昌廟時一定要以自己的方向「右進左出」，象徵「魚躍龍門」，若進錯門就變成「羊入虎口」考試成績有去無回。

為提供考生和家長正確祭拜資訊，新北市民政局在粉絲專頁上整理文昌帝君祈福攻略，連進門入廟都有大學問，提醒考生以神明座向來看，左為龍門右為虎門，從龍門入廟有「魚躍龍門」之意，反之右進左出則「羊入虎口」，考試成績有去無回，所以入廟時，記得要「以自己的方向右進左出」。

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民政局指出，敬拜文昌帝君時，應帶著准考證或學生證影印本，供品可準備象徵「包高中」的包子、糕點、粽子，以及代表「聰明又會算」的青蔥、蒜頭，還有象徵「考運順」的筍子；此外，也要避免丸子、蛋及圓形食物，才不會上考場真的抱顆鴨蛋回來，考前避免吃牛肉，因為文昌帝君的坐騎就是牛。

民政局說，包括新莊文昌祠、蘆洲湧蓮寺、板橋慈惠宮、三重先嗇宮、中和碧和宮、中和霹靂宮，以及淡水福佑宮等，都是新北熱門的文昌帝君廟宇，考生和家長可以把握考前最後階段參拜。但民政局也強調，考試還是憑實力，只是提供民間信仰供民眾參考。

▲新北市政府民政局提供文昌帝君祈福攻略。（圖／翻攝自Facebook／新北民政保平安）