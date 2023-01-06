學測公民不偏重特定單元　考前完成地毯式掃描

▲學測下周五登場，補教老師表示，公民科不偏重特定單元，考前要完成地毯式掃描。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年學測下周五（13日）登場，嘉義市輔仁中學公民與社會科教師吳曄指出，預估今年公民命題將有「時事及生活情境、圖文判斷與長文閱讀篇幅增加、非選及混合題」等三大方向，由於學測考試是「平均型」，出題不會偏重特定單元，也測驗考生掌握題文資訊的擷取能力，剩下最後時間，建議考生各單元都要注意，完成地毯式掃描，考試時要會判讀考題上的情境精要資訊。

以111年學測為實例，吳曄分析，考題以長文題型及圖表資料、非選題組為主，而近年來，學測試題中跨科的題目增加，訓練學生跨領域、跨科整合的能力，也測驗考生掌握題文資訊的擷取能力，即素養導向的命題趨勢，在公民科部分，強調測驗考生對於學科知識的理解及應用，而非記憶背誦的能力。

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吳曄指出新式學測命題三大面向，首先是「時事及生活情境，緊扣課綱基本盤」，吳曄說，學測不是時事智慧王，而是運用生活情境入題，強調考驗核心概念及理解，運用基本的學科知識，判斷或解釋社會所發生現象，複習時需緊扣複習各單元的重要核心概念，不必鑽牛角尖記憶瑣碎知識。

▲補教老師提醒考生，學測公民不偏重特定單元，考前要完成地毯式掃描。（圖／資料照片）

第二大面向則是「圖表判讀與長文閱讀篇幅增加」，吳曄認為，圖表判讀與長文閱讀題型經常讓考生失焦，忽略關鍵判斷資訊，提醒考生要學習如何「看圖表說故事、絕對不要幻想」，若選項的資訊不足或無法推論，絕對要避免「勉強去選的心態」，有這種想法通常就是陷阱。

第三大面向為「非選及混合題，考驗擷取資訊」，吳曄再次提醒考生，針對非選題，千萬不要誤會成作文來抒發己見，而是回答各領域理論的效果、影響，特別是閱讀理解與擷取資訊的題型，輕鬆從題幹字裡行間就能找到答案，務必拿下。

學測進入倒數，吳曄指出，學測考試是「平均型」，出題面向不會偏重特定單元，各單元都要注意，考生應反覆確認各領域主題，是否完成地毯式掃描，並列出供考生參考。

社政篇：公民身分、公民權利、公平正義、社會安全制度、部落原住民族的權利能力、國家主權、國家認同等。

法律篇：權利主體、法律制定與修正、法律解釋、憲法基本權利與限制、行政法原理原則、正當行政程序與行政救濟、犯罪與刑罰、罪刑法定主義、國家追訴犯罪、消費者保護契約等

經濟篇：廠商與政府、誘因、專業分工、進出口、供給與需求、經濟效率、政府管制、市場失靈、國民所得、國內生產毛額、市場價格等。