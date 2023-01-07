學測物理考大重點「計算不難」　留意國際物理大事件

▲補教老師表示，學測物理都是考大重點，計算也不難，提醒考生要留意國際物理大事件。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

學測將在下周五（13日）登場，物理補教老師黃邦指出，物理考的一定都是大觀念、大重點，而物理計算普遍不會為難同學，只要掌握基本定義、公式都能解題，倒是近年來題目越來越長，同學要耐住性子，建議可先看題目要問什麼，另新課綱特有素養題，大多以時事為題材的閱讀測驗，要留意韋伯望遠鏡終於升空運作等國際物理大事件。

距離學測不到一周，黃邦認為，自然科在各科平均分配下，物理能考的內容，一定都是大觀念、大重點，太艱深難題並不會出現，建議趁考前回想一下各個單元的主要表達內容，會用到的公式，在腦海裡複習一遍，同時整理一張自己的公式筆記，考前再看一眼穩定軍心，考前可再把最近五年的學測考題拿出來練習看看，寫完確實訂正自己錯的地方，熟悉學測題型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲學測題目越來越長，補教老師提醒要有耐心。（圖／資料照片）

近年來題目越來越長，黃邦建議考生，要耐住性子，建議先看題目到底要問什麼，解決這個問題需要什麼條件，再回到長長的題目本文中去找線索；另圖表題也是愛考的一種題型，例如運動學中x-t圖、v-t圖、a-t圖的關係，在表中找控制變因、操縱變因等。

黃邦表示，學測物理的計算普遍不會為難同學，掌握基本定義、公式都能解題，因為都是選擇題，列完算式後可先觀察一下選項，常常可以靠科學記號的指數、因次直接判斷出答案，也可以節省計算時間。

此外，黃邦指出，新課綱特有素養題，大部分都是以時事為題材的閱讀測驗，建議考生留意一下2022年發生的物理大事件，例如韋伯望遠鏡升空運作，坐落在拉格朗日2(L2)點上，放在這有什麼好處？還有NASA標槍計畫（D.A.R.T）用撞擊器撞擊一組雙星小行星改變其軌道週期，那麼撞擊會讓軌道週期發生什麼變化？軌道半徑跟軌道週期的關係又是什麼等等。