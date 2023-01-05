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學測歷史掌握主題式重點閱讀　留意世界領袖級人物逝世議題

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲補教老師提醒，學測歷史要掌握主題式重點閱讀，留意領袖級人物逝世等時事議題。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

今年是108課綱版本內容第二屆的學測，歷史補教師洪浩指出，現行高中教材以「主題式」型態編撰，按照「主題」提示重點閱讀就能掌握基本分數，例如台澎金馬的一體化，另包括台灣原住民的今昔、移民議題，也是考試重點，而今年英女王、日本首相等世界領袖級人物逝世，考生要留意延伸出的考試重點。

學測下周五（13日）起登場，洪浩表示，現行高中教材是以「主題式」型態編撰，若按照每個「主題」所提示重點閱讀，就能掌握基本分數，眾多主題，大致分成「經常必考、意識形態、時事趨勢與不太會考」等四種。

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洪浩說，所謂「經常必考」，是指在近五年學測當中的傳統命題單元，例如「台澎金馬的一體化」（須注意日治與戰後的台灣政治史）、「歷代台灣經濟發展」、「國家的統治」（注意東亞各國都實施的統治制度，包括賦稅制度與選才制度）、「西方與世界的交流」（包括大航海時代與新帝國主義兩部份）等，這些部份透過勤練與檢討考古題後即能掌握。

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲補教老師提醒考生，歷史科要留意世界領袖級人物逝世等時事議題。（圖／資料照片）

洪浩舉例說，需要特別注意原住民與歷代統治政權的互動情況，包括統治政權以甚麼作為原住民區分的基準、統治政權如何對待原住民；移民包括「歷代移民來台的情況」等，主要訴求台灣實為「各時期移民所組成的國家」，符合目前的主流想法，被納入命題並不意外。

至於時事趨勢部分，洪浩指出，要注意今年重大事件延伸出的考試重點，像是英國女王伊莉莎白二世逝世、日本前首相安倍晉三遇刺身亡，這些世界領袖級人物過世延伸的考題，還有美國眾議院議長裴洛西來台引發的「台海危機」、俄烏戰爭延伸的冷戰議題，建議考生在考前多加了解與關注。

而過去三年新冠肺炎疫情肆虐全球，洪浩指出，這導致全球人貨流通的趨緩，還有2022年全球通貨膨脹嚴重，加上地緣政治的緊張，導致全球化陷入倒退，要注意過去歷史上類似事件，例如西班牙將歐洲流行的天花帶入中南美洲，因此造成阿茲提克文明與印加文明的快速衰亡。

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