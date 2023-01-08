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學測化學偏重基礎「考題靈活」　補教師：圖表題重理解與細節

▲▼學測今起一連舉行三天。（圖／大考中心提供）

▲補教老師提醒，去年學測化學有超過半數題目含有圖表，建議考生專注在圖表細節。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

學測本周五（13日）起一連舉行三天，化學補教老師董樂指出，學測化學考題向來偏重基礎，考題靈活而不艱澀，新課綱也如此，計算也簡單，但去年學測化學有超過半數題目含有圖表，且皆未曾出現在課本中，顯示重點並非在背誦，而在對陌生圖表的理解度，圖表本身所含概念不難，建議考生專注在圖表細節，面對題幹較長素養題，則要擷取有用資訊來作答，並訓練答題速度。

董樂表示，新課綱學測化學最顯著差異是素養題增加，考生需在有限時間內快速解題，剩下幾天時間，不僅要鞏固學習內容，訓練答題速度也是重要關鍵，而學測化學考題向來偏重基礎，考題靈活而不艱澀，各章節的基礎觀念都是必考內容，例如：定比定律、倍比定律、質量守恆、同位素、三相圖、化學鍵、簡單的路易斯結構式、熱反應、酸鹼定義、氧化還原定義、生物相關有機物、淨水流程、常見藥品等。

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至於計算題部分，董樂指出，學測化學計算都不牽涉複雜數字運算，應以能正確運用公式和理解單位意義為主，計算幾乎脫離不了莫耳數，必考計算包含：莫耳數和質量、氣體體積間的換算，反應式係數平衡（含原子原子不滅及電荷不滅）、限量試劑、純度、原子經濟、反應熱、濃度計算（尤其以重量百分率、體積莫耳濃度、ppm為主）、pH值。

▲▼學測今起一連舉行三天。（圖／大考中心提供）

▲補教老師認為，化學偏重基礎且考題靈活，圖表題部分則重理解與細節。（圖／大考中心提供）

董樂表示，判讀圖表是學習化學時相當重要能力，務必留意圖表的「標題」、「兩軸」、「單位」等各種資訊，以免判讀錯誤落入陷阱，以111年學測為例，化學中有超過半數題目含有圖表，且都未曾出現在課本中，顯示重點並非在背誦，而是測驗考生在對陌生圖表理解度，圖表本身所含概念不難，只怕考場上慌亂而無法專注在圖表細節上。

實驗題部分，董樂提醒，無論是否有做過該實驗，都要記得拿出實驗記錄本讀實驗內容，務必留意「實驗目的、實驗器材、實驗藥品、結論、注意事項」等，考題也常會出現「模擬實驗」，跟隨閱讀考題中的實驗步驟來計算；另今年時事題部分，有許多和化學有關的部分都可能入題，例如：肥皂與清潔劑的差異、消毒用的酒精、次氯酸水等差異、諾貝爾化學獎。

董樂指出，素養題一般會以實際化學實驗或生活相關的例子為主，讓同學融入情境解決問題，因此題幹敘述長，如同加強版的閱讀測驗，但真正要考的內容終歸脫離不了基礎觀念及計算，故準備素養題重點並不在於學習過多艱深的補充知識，而是在於練習閱讀時「語感」，要能迅速從資料中擷取有用的資訊，考生可多練習課本、習作、坊間參考書及學測模擬考題中包含的素養題，勿因題目太長而跳過不練，應嘗試靜下心來分析答題，大考時才不至於緊張慌亂。

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學測化學基礎圖表題

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